„Stell Dir vor, es ist Streik, und keiner geht hin“: So oder so ähnlich könnte das Fazit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für den Kreis Olpe lauten, nachdem die Gewerkschaft für Dienstag zum eintägigen Warnstreik aufgerufen hatte – unter anderem in den kommunalen Verwaltungen von Olpe, Finnentrop, Drolshagen und Kirchhundem sowie beim Kreis Olpe.

Eine Umfrage unserer Redaktion führte zu einem anderen Ergebnis als die Streikdokumentation von Verdi selbst. Verdi-Sekretär Michael Schnippering: „Laut unseren Streikunterlagen haben drei Beschäftigte aus den Verwaltungen im Kreis Olpe am Warnstreik teilgenommen, zwei aus der Kreisverwaltung, einer aus der Gemeinde Kirchhundem.“ Unzufrieden sei Verdi dennoch nicht, da der Aufruf im Kreis Siegen-Wittgenstein erfolgreicher gewesen sei: „Wir schätzen, dass sich etwa 250 unserer Mitglieder beteiligt haben“ – mit Schwerpunkt im Siegerland und in Wittgenstein.

„Hier streikt niemand“

Drolshagens Bürgermeister Uli Berghof kommentierte auf Anfrage nur: „Hier streikt niemand. Wenn, dann müsste ich es wissen.“ Ähnlich die Antworten aus Olpe, Finnentrop und seitens der Kreisverwaltung. Kreis-Pressesprecher Hans Werner Voß teilte gleichlautend mit: „Niemand streikt hier.“

Finnentrops Beigeordneter Ludwig Rasche konnte ebenfalls keinen Mitarbeiter finden, der die Arbeit niedergelegt hatte: „Meines Wissens ist aber auch kaum jemand unserer Leute bei Verdi Mitglied.“

Olpes neuer Fachbereichsleiter Personal, Tobias Schulte, kam zum selben Ergebnis: „Kein Streikender.“ Lediglich die Pressesprecherin der Gemeinde Kirchhundem, Tina Rump, bestätigte: „Ja, einer bzw. eine hat sich bei der zuständigen Fachbereichsleitung gemeldet und nimmt am Streik teil.“