Oberelspe: Stefan I. ist der erste Prinz aus Altenvalbert

Oberelspe. Oberelspe hat einen neuen Prinzen. Stefan I. Arens schwingt in der neuen Session das närrische Zepter.

Nach 638 Tagen erschallten am Freitag erstmals wieder die karnevalistischen „Olau“ Rufe in der Schützenhalle Oberelspe. Zur Prinzenproklamation hatte das Tambourcorps Oberelspe alle Oberelsper Jecken eingeladen. Unter Mithilfe der KFD sowie der Oberelsper Karnevalsgarden wurde Prinz Yannic I. (Schmidt) aus seinem nun zweijährigen Prinzenamt entlassen. Mit einem Rückblick seiner karnevalistischen Tage konnte er der Allgemeinheit noch einmal Einblicke in seine Prinzenregentschaft geben.

Durch die ehemaligen Sitzungspräsidenten Frank Scholz und Andreas Schmidt wurde Prinz Yannic dann seiner Insignien entledigt. Ein Erinnerungsorden wurde ihm im Anschluss überreicht. Dann wurden Michael Voss und Yannic Schmidt zu den neuen Sitzungspräsidenten des Oberelsper Karnevals ernannt. Von Seiten des Tambourcorps wurden ihnen hierzu die entsprechenden Präsidentenkappen überreicht.

Prinz Stefan I. (Arens) ist neuer Prinz in Oberelspe. Er ist 29 Jahre alt und feiert pünktlich zur Oberelsper Punksitzung am 19. Februar seinen 30. Geburtstag. Foto: Privat / WP

Die spannende Frage des Abends aber war, wer wird neuer Prinz der neuen Session 2021/ 2022? Für ihre erste Amtszeit hatten sich hierzu die beiden neuen Sitzungspräsidenten den ersten Prinzen aus Altenvalbert ausgesucht. Als neuer Prinz wurde dann Prinz Stefan I. (Arens) in sein Amt eingeführt. Prinz Stefan ist 29 Jahre alt und feiert pünktlich zur Oberelsper Punksitzung am 19. Februar seinen 30. Geburtstag. Einen besseren Grund, jetzt das Amt des Karnevalsprinzen anzutreten, gibt es wohl kaum. Er ist außerdem Mitglied der Oeneelf. Die neue Tollität versprach allen Anwesenden: „Jetzt regieren wir die die fünfte Jahreszeit, mit Frohsinn und mit Heiterkeit“.

