Oberelsper Frauen wollen Kfd-Bundesverband verlassen

Oberelspe. Auch die Oberelsper Frauen wollen aus dem Kfd-Verbund austreten. Der Beschluss ist einstimmig, der Grund dafür eindeutig.

Die Frauengemeinschaft Oberelspe wird den Kfd-Bundesverband verlassen. Das beschlossen die Frauen jetzt nach langer Diskussion in ihrer Jahreshauptversammlung. Grund ist die Erhöhung der Abgabe an den Bundesverband von 12 auf 22 Euro pro Mitglied im nächsten Jahr. Alle anwesenden Frauen stimmten für einen Austritt aus dem Bundesverband. Das Vorstandsteam wird nun die notwendigen Schritte einleiten, dann soll ein neuer, unabhängiger Verein für alle Frauen in Oberelspe und Umgebung gegründet werden.

Zu der Jahreshauptversammlung der Frauengemeinschaft konnte die Sprecherin des Vorstandsteams Claudia Vollmer 33 Frauen begrüßen. Laut dem Bericht von Kassiererin Gabi Thielmann konnte die Gemeinschaft nach dem Minus in den letzten beiden Jahren wieder eine positive Bilanz ziehen, da der Frauenkarneval wieder stattfinden konnte.

Das Jahresprogramm 2023 sieht eine Wallfahrt nach Winkhausen, einer Wanderung des Grevenbrücker Kulturwegs, eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt in Soest, eine Adventsfeier, einen Kinoabend und mehrere Frauenmessen mit anschließendem Frühstück vor.

Folgende Jubilare können auf eine langjährige Mitgliedschaft zurückblicken: 25 Jahre: Bettina Arnold, Nicole Bischopink, Margit Blöink, Heike Örtel-Plaßmann und Petra Schulte-Matern; 40 Jahre: Christiane Bette, Martina Hümmeler, Martina Irmler, Ingrid Mester und Claudia Vollmer; 50 Jahre: Conni Balkenhol und 60 Jahre Liesel Heller. Für viele Jahre Mitarbeit im Vorstandsteam und bzw. oder als Helferin gab es je eine Rose für Heike Steffen, Gaby Irmler und Claudia Vollmer (15 Jahre), für Petra Schulte-Matern (20 Jahre) und, für Gaby Schmidt und Gabi Thielmann (25 Jahre) und für Karin Schmidt (30 Jahre).

