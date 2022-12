Oberhundem: Ministerin kommt mit halben Million im Gepäck

Oberhundem. Turnhalle wird für 505.000 Euro modernisiert. Heimatministerin übergibt Förderbescheid persönlich.

Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk gab es am Mittwochabend für die Sportlerinnen und Sportler aus Oberhundem. Denn NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach war persönlich nach Oberhundem gekommen, um Kirchhundems Bürgermeister Björn Jarosz offiziell den Zuwendungsbescheid aus dem „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten NRW 2022“ für die Renovierung der Turnhalle in Oberhundem in Höhe von satten 504.941 Euro zu übergeben.

„Im nächsten Jahr wird die Turnhalle ja 60 Jahre alt. Da wird es mal Zeit für eine Verschönerung“, sagte die Ministerin unter dem Beifall der anwesenden Gäste, zu denen unter anderem die beiden heimischen Landtagsabgeordneten Jochen Ritter (CDU) und Christin-Marie Stamm (SPD) gehörten. Ina Scharrenbach lobte das Engagement und die Hartnäckigkeit aller Beteiligten: „Dass das Geld in eine Gemeinde dieser Größe fließt, ist nicht selbstverständlich. Das möchte ich ausdrücklich sagen.“

Bürgermeister Björn Jarosz freute sich riesig und ließ die Chronik der Förderung Revue passieren. Im September 2020 beschloss der Gemeinderat dem Vorschlag des Gemeindesportverbandes zu folgen und zwei Projekte im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ zu beantragen.

Dies waren die Projekte „Multifunktionales Kleinspielfeld“ in Hofolpe und die „Sanierung der Turnhalle“ Oberhundem. Das Kleinspielfeld bekam dann auch einen Zuschlag und konnte im Jahr 2021 bereits fertiggestellt werden. 175.000 Euro wurden hierfür seitens des Landes Nordrhein-Westfalen und des Bundes bereitgestellt.

NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach überreicht Kirchhundems Bürgermeister Björn Jarosz den Zuwendungsbescheid über knapp 505.000 Euro für die Renovierung der Turnhalle in Oberhundem. Foto: Michael Meckel

„Der Knaller aber ist, dass wir jetzt auch noch den Zuschlag für das zweite Projekt erhalten und damit nun endlich die so dringend erforderliche energetische Sanierung und komplette Modernisierung der Turnhalle hier vor Ort durchführen können. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns die gute Nachricht über den Zuwendungsbescheid persönlich zu überbringen“, sagte Bürgermeister Jarosz in seiner Begrüßungsrede.

Der Zuwendungsbescheid sei für Oberhundem außerordentlich wichtig. Denn, so Bürgermeister Jarosz: „Die veranschlagten Investitionskosten von rund 560.000 Euro sind beileibe keine Kleinigkeit. Durch die nun bewilligte 90-prozentige Förderung durch Bund und Land NRW verbleibt für die Gemeinde noch ein Eigenanteil von rund 56.000 Euro. Immer noch viel Geld für eine Flächengemeinde mit vergleichsweise wenig Köpfen – aber machbar.“

Bürgermeister Jarosz lobte alle Mitwirkenden, die zu dem Erfolg beigetragen haben. Denn, so der Verwaltungschef: „Der Erhalt der Turnhalle ist sehr wichtig, auch wenn Oberhundem schon lange kein Schulstandort mehr ist. Es ist übrigens noch gar nicht so lange her – mindestens zwei, zweieinhalb Jahre aber dann doch – da meinte jemand, diese Halle für kleines Geld abstoßen zu wollen. Ich bin sehr froh, dass das nicht wahr geworden ist, sondern Politik und Sportverband der Gemeinde Kirchhundem hier die Weichen anders – und zwar richtig – gestellt haben.“

Jetzt können die Planungen für die Renovierung der Turnhalle beginnen. Erneuert werden müssen unter anderem das Dach und die Fassade einschließlich der Fenster, die Heizung (Wechsel von Öl auf Gas-Brennwerttechnik) in Verbindung mit energiesparender Flächenheizung (Fußboden). Austausch von Sportboden und Beleuchtung (LED), Erneuerung der Sanitäranlagen und des Eingangsbereich (Barrierefreiheit) stehen ebenfalls auf der To-Do-Liste. Die Arbeiten müssen bis Ende 2026 abgeschlossen sein. „Ich hoffe aber, dass Sie das früher schaffen werden“, sagte Ministerin Scharrenbach in ihrem Schlusswort.

