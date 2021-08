Oberhundem: Weihbischof Meier lobt Engagement der Gemeinde

Weihbischof Dr. Dominicus Meier dankte der Kirchengemeinde Oberhundem für ihr Engagement. Vor 250 Jahren wurde ihr Gotteshaus geweiht.

Hoher Besuch in Oberhundem. Zum 250-jährigen Kirchweih-Jubiläum der Pfarrkirche St. Lambertus feierte der Paderborner Weihbischof Dr. Dominicus Meier OSB am Sonntag in der Jubiläums-Pfarrkirche ein Pontifikalamtes. In seiner Predigt wies der kirchliche Würdenträger darauf hin, dass seit der Weihe der Kirche vor 250 Jahren bestimmt zehn Generationen zum Gottesdienst gegangen seien. „Wie viele Küsterehepaare oder Einzelne werden hier wohl tätig gewesen sein, fragte der Weihbischof, der lobende Worte für die Menschen fand, die Engagement zeigten und sich für andere einsetzten.

Dominicus Meier rief die Oberhundemer Gläubigen dazu auf, „den Glauben an die nächste Generation, an die Kinder, weiterzugeben“. Zum Schluss des Pontifikalamtes gab es für das langjährige Küsterehepaar Heinz und Inge Tigges aus Selbecke, welches kürzlich seinen Abschied eingereicht hatte, einen Blumenstrauß zum Dank. Anschließend stellten sich Weihbischof Meier und Vikar Duc Thien Nguyen mit den Messdienern zum Erinnerungsfoto auf.

