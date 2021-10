Oberveischede: Unfall mit Schulbus - Kinder unverletzt

Oberveischede. Eine Pkw-Fahrerin nahm einem Schulbus in Oberveischede die Vorfahrt. Die fünf Kinder in dem Kleinbus blieben gottlob unverletzt.

Zwei Autofahrerinen sind bei einem Verkehrsunfall auf der Bundestraße 55 in Oberveischede am Freitagmorgen leicht verletzt worden. Sie kamen mit zwei Rettungswagen ins Olper Krankenhaus. Wie die Polizei erklärte, war eine 67-jährige Kia-Fahrerin von der Oberveischeder Straße gekommen und wollte nach links in Richtung Olpe abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 57-jährige Frau mit einem Mercedes-Kleinbus auf der B55 von Olpe in Richtung Lennestadt. Der Schulbus in dem neben der 57-Jährigen auch fünf Schulkinder saßen stieß mit dem Kia zusammen.

Die fünf Kinder waren bereits vor Eintreffen der Polizei mit einem Ersatzfahrzeug weitergefahren worden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand nach ersten Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Für die Rettungs- und die anschließende Unfallaufnahme gab es auf der Bundesstraße 55 für 50 Minuten eine halbseitige Sperrung. Die Polizei übernahm die Verkehrsregelung.

