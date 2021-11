Oedingen, was geht ab? WP-Mobil heute im Gasthaus Mester

Oedingen. Die rollende WP-Redaktion ist heute, 16. November, ab 17 Uhr im Gasthaus Mester zu Gast. Herzliche Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger!

Hallo, liebe Oedinger, heute Abend schon was vor? Die „rollende Lokalredaktion der WESTFALENPOST ist am heutigen Dienstag, 16. November, zu Gast in Oedingen. Ab 17 Uhr freut sich das WP-Team, mit interessierten Bürgerinnen und Bürger aller Altersklassen, Vereinsvertretern und Initiativen aus dem Kirchspiel Oedingen im Gasthaus Mester ins lockere Gespräch zu kommen. Themen gibt es satt und genug: Die Folgen der Schlammwelle, die am 14. Juli den Ort flutete, sind noch sichtbar. Wie sieht es mit dem ÖPNV aus, was gibt es Neues im Ort und den Vereinen, wie viele Windkraftanlagen sind verträglich, wo können junge Familien in Oedingen noch ein Eigenheim bauen?

Und was geht den Oedingern derzeit besonders auf den Keks. Die WP-Redaktion hört gerne zu und wird über den rund 90-minütigen Gedankenaustausch ausführlich berichten. Also bis 17 Uhr im Gasthaus Mester, das trotz Ruhetag öffnet. (Für den Besuch gilt die 3G-Regel, ein Test darf nicht älter als 48 Stunden sein.)

