Elspe. Die Fans von Oldtimern kamen am Sonntag auf der Naturbühne Elspe voll auf ihre Kosten. Hier finden Sie die schönsten Bilder schicker Karossen.

Der beliebte Oldtimertreff Attendorn fand in diesem Jahr in Elspe statt. Von 11 bis 14 Uhr konnten die schicken Karossen am Sonntag auf der Naturbühne bewundert werden. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt.