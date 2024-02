Olpe: 14-Jähriger zückt im Streit ein Messer – Festnahme

Olpe Zwischen einem 14-Jährigen und einem 15-Jährigen ist es in einer Wohneinrichtung in Olpe zu einem Streit gekommen. Einer zückt ein Messer.

Am Mittwoch, 31. Januar, kam es gegen 13:25 Uhr zu einem Streit zwischen einem 14-Jährigen und einem 15-Jährigen in einer betreuten Wohneinrichtung in Olpe. Das geht aus einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe hervor. Die Beiden hatten sich bereits am Tag zuvor verbal gestritten. Dieser Streit konnte jedoch durch Betreuungspersonal zunächst geschlichtet werden. Der Konflikt flammte schließlich am Mittwoch erneut auf und eskalierte letztlich so weit, dass einer der Beteiligten dem anderen mit einem Messer Verletzungen zufügte. Beide Jugendliche mussten ambulant im Krankenhaus versorgt werden.

Der messerführende Jugendliche (14) wurde vorläufig festgenommen und am gestrigen Tage beim AG Olpe vorgeführt. Es erging ein Untersuchungshaftbefehl.

