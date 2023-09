Olpe: 17-jähriger Motorradfahrer kracht gegen Kleinwagen

Olpe. Schwerer Unfall in Olpe-Lütringhausen. Dabei wird ein 17-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt.

Schwer verletzt wurde am Donnerstagmorgen um kurz nach 7 Uhr ein 17-jähriger Leichtkraftfahrer aus Olpe auf der Siegener Straße in Lütringhausen. Der Fahrer eines Kleinwagens hatte etwa in Höhe der Moschee des Türkisch Islamischen Kulturvereins am Straßenrand in Richtung B 54 geparkt und wollte nach Angaben der Polizei vor Ort auf der Straße in Richtung Olpe-Stadtmitte wenden. Dabei übersah er den 17-jährigen Leichtkraftfahrer, der auf der Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Dieser muss sehr heftig gewesen sein, im Umkreis von fünf Metern lagen Teile des Zweirads auf Straße und Gehweg.

Bei dem Aufprall wurde der junge Mann schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Hospital gebracht. Der 59-jährige Pkw-Fahrer trug leichte Verletzungen davon. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Siegener Straße war längere Zeit in beide Richtungen voll gesperrt.

