Olpe: 17-Jähriger stibitzt Papas Auto und baut Unfall

Olpe. Mit dem Auto seines Vaters rast ein 17-Jähriger in der Nacht durch die Olper Innenstadt und kracht dabei gegen ein Garagentor.

Mit dem Auto seines Vaters verbreitete ein 17-jähriger Bursche aus Olpe in der Nacht zu Dienstag Angst und Schrecken in der Stadt. Gegen 2.15 Uhr meldeten mehrere Zeugen einen Pkw, der mit aufheulendem Motor die Kolpingstraße auf und ab fahren würde. Dabei wurde auch ein Kennzeichen mitgeteilt. Zeitgleich war es in der Kolpingstraße zu einem Unfall an einem Garagentor gekommen. Der Fahrzeugführer flüchtete. Dieser Sachverhalt wurde am Dienstagmittag bei der Polizei angezeigt.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Vierstelliger Sachschaden

Bei den Ermittlungen konnte dann gestern der Halter des Pkw ermittelt werden. Dieser gab an, dass sein 17-jähriger Sohn das Fahrzeug unbefugt in Gebrauch genommen hatte. Bei einem Wendemanöver wurde das Garagentor beschädigt. Der Jugendliche ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten schrieben Anzeigen. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.