Die Polizei hat in Olpe einen Autofahrer angehalten, der unter Drogeneinfluss stand.

Polizei Olpe: 20-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt

Olpe. Ein Autofahrer (20) ist in Olpe, offenbar kurz nachdem er Cannabis konsumierte, von der Polizei angehalten worden. Er musste mit auf die Wache.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle hat eine Streifenwagenbesatzung in Olpe in der Nacht zu Donnerstag einen Autofahrer erwischt, der unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saß. Der 20-Jährige wurde nach Polizeiangaben gegen 0.25 Uhr im Meisenweg angehalten.

Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Die Polizisten nahmen den jungen Mann mit auf die Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sie untersagten die Weiterfahrt und schrieben eine Anzeige.

