Olpe: 20-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Auto

Ein 20-Jähriger kam am Freitagabend von der Fahrbahn ab.

Olpe. Ein 20-Jähriger kam am Freitagabend mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Er hatte Glück und blieb unverletzt.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 18.30 Uhr auf der Straße herunter von der Griesemert Richtung Olpe.Ein 20-Jähriger verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, rutschte über einen Grünstreifen und am hinter der Leitplanke zum Stehem.

Der 20-Jährige hat Glück im Unglück. Er blieb unverletzt. Das Auto musste geborgne werden.

