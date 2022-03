Olpe: 21-jähriger Mann konsumiert Cannabis und fährt Auto

Cannabis am Steuer? Keine gute Idee. Ein 21-Jähriger ist deswegen jetzt in Olpe ins Visier der Polizei geraten

Olpe. Weil er Schlangenlinien fuhr, ist ein 21-jähriger Autofahrer der Polizei in Olpe aufgefallen. Ein Drogentest verlief positiv auf Cannabis.

Am Samstag, 12. März,, gegen 08:45 Uhr, fiel einem Zeugen ein verdächtiger Pkw auf der ‘Rhoder Hauptstraße’ in Olpe auf. Der auffällige Pkw fuhr zum Teil mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien. Das Fahrzeug konnte kurz darauf einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 21-jährige Fahrer unter Drogeneinwirkung stand. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis.

Die Beamten brachten den Fahrer zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Des Weiteren untersagten sie ihm das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen und schrieben eine entsprechende Anzeige. Da der Fahrer zudem keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

