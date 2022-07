Olpe: 27-Jähriger klaut Lebensmittel - Kokain konsumiert

Ein Einkauf liegt in einem Einkaufswagen in einem Supermarkt (Symbolbild).

Olpe. Ein 27-Jähriger hat in Olpe Lebensmittel gestohlen. Die Beamten stellten fest, dass der Mann unter Drogen stand.

Am Samstag (23. Juli) hat sich gegen 17:35 Uhr ein Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Hugo-Ruegenberg-Straße in Olpe ereignet. Dabei war zunächst der Tatverdächtige mit einem Pkw geflüchtet, konnte jedoch durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei gestellt werden. Der 27-Jährige hatte verschiedene Lebensmittel im Wert von weniger als 50 Euro gestohlen. Bei der durchgeführten Kontrolle stellten die Beamten zusätzlich fest, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain.

Die Beamten brachten ihn daraufhin zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Polizisten fest, dass der 27-Jährige den Pkw ohne gültige Fahrerlaubnis führte. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige und untersagten das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen.

