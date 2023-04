Olpe: 65-Jähriger walzt nach Blackout mit Auto Zaun nieder

Olpe. Ein 65-jähriger Attendorner kommt am Mittwoch auf der L 512 von der Fahrbahn ab. Erst nach 100 Metern kommt er zum Stillstand.

Rettungsdienst und Polizei wurden am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr zu einem Unfall auf der Landstraße 512 in Olpe-Sondern gerufen. Nach Aussage der Polizei war der 65-jährige Fahrer eines Mazda von Olpe in Richtung Attendorn unterwegs.

Nach bisherigen Angaben war der Attendorner aufgrund gesundheitlicher Probleme nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Kurz vor dem Hotel Diehlberg walzte der Wagen einen Metallzaun nieder, wurde von dort abgewiesen und setzte seine Fahrt durch ein Gebüsch fort. Erst nach rund 100 Metern auf einem Acker kam der Pkw zum Stillstand. Der 65-jährige wurde durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle erstversorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gefahren.

Der Pkw wurde durch die Polizei von dem Acker auf einen Teerweg unterhalb des dortigen Hotels gefahren, wo er von einem Drolshagener Abschleppunternehmen mit einem Kran geborgen wurde. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

