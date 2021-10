Olpe: 700 Zuhörer applaudieren dem Musikzug der Feuerwehr

Olpe. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie ist der Musikzug der Feuerwehr Olpe wieder aufgetreten. 700 Zuhörer wollten das nicht verpassen.

Allein die Besucherzahl bedarf in heutiger Zeit der besonderen Beachtung: 700 Zuhörer waren am Sonntagnachmittag zum Open-Air-Konzert auf den Parkplatz des Dornseifer Frischemarkts gekommen, um an Bierzeltgarnituren Platz zu nehmen und die Klänge des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr Olpe zu hören.

Eine pfiffige Idee hatten da die Musiker gehabt. An der frischen Luft, geschützt von oben durch das Plexiglasdach, brauchten keine Masken getragen werden. Das 55 Musiker starke Aushängeschild der Stadt Olpe, unter der bewährten Leitung von Dirigent Andreas Reuber, platzierte sich direkt vor dem Eingangsbereich des Frischemarktes. Das Wetter war zwar nicht ganz optimal, aber bei zwischenzeitlichem Wind fiel lediglich mal ein Notenständer im Orchester um. Die Impfquote der Musiker betrug 98 Prozent. Ein Musiker war aufgrund seines jungen Alters ohne Impfung.

Was sonst der Parkplatz des Dornseifer Frischemarktes ist, war am Sonntagnachmittag mit Zuhörer besetzt. Foto: Meinolf Lüttecke

Am Tag der Deutschen Einheit freute sich Moderator Martin Kretschmer, dass auch das Orchester nach 15 Monaten wieder vereint ist: „Wiedervereint mit Ihnen, unserem Publikum.“ Das Programm begann mit dem feierlich, festlichen Parademarsch Nummer 1. „Dieser wird am Schützenfestmontag gerne gespielt und einige Schützenbrüder bekommen dann auch wieder ihre leuchtenden Lebensfarben zurück“, stellte Martin Kretschmer unumwunden fest. Es folgte der „Florentiner Marsch“, eine musikalische Ehrung der Stadt Florenz, der am Sonntag in Olpe Schützenfestatmosphäre „versprühte“.

Märsche wie sonst auf dem Ümmerich

Nach diesen kraftvollen Auftaktmärschen gab es arabische Musik zu hören. Der Amerikaner Samuel R. Hazo hatte „Arabesque“ komponiert, welches auf den mystischen Klängen des vorderen Orients basiert. Im ersten Teil gab es noch den „Mussinan-Marsch“, der mit seinem stimmungsvollen Tempo auf keinem bayerischen Volksfest fehlt. Er fehlte aber auch nie auf dem Ümmerich, denn der Moderator erinnerte daran, dass er auf dem Olper Schützenfest in der Vergangenheit „rauf und runter gespielt wurde“.

Die Filmmusik von „Cutthroat Island“ gilt als außergewöhnlich schön und durfte daher nicht fehlen, und vor der Pause gab es dann noch die 13 Minuten lange harmonische Melodie von „The Sound of Ireland“, die sich im sinfonischen Blasorchester besonderer Beliebtheit erfreut.

Über die großartige Resonanz des Olper Publikums freute sich in der Pause Musikzugführer Sebastian Römer, der im Publikum auch das amtierende Schützenkönigspaar Simone und Wilhelm Rücker ausmachte. Auf die Frage an Sebastian Römer, ob der Musikzug durch die Corona-Pandemie Musiker verloren hat, antwortete dieser: „Im Gegenteil, wir haben Mitglieder hinzugewonnen. Der Spaß am Musizieren ging durch Corona nicht verloren.“ Moderator Martin Kretschmer konstatierte: „Wir haben uns nach der langen Dürrezeit zurückgemeldet.“

Hits von Udo Jürgens und Westernhagen

Für den Getränkeausschank der großen Besucherzahl war an diesem Nachmittag die Ehrenabteilung der Wehr zuständig und für das leibliche Wohl sorgten Mitarbeiter des Dornseifer Frischemarkts. Im zweiten Programmteil kamen Hits von Udo Jürgens, Queen und Phil Collins zum Tragen. Bei „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen zeigte Musiker Christian Hachenberg, dass er auch als Sänger sehr talentiert ist.

„Dem Land Tirol die Treue“ war ein am Sonntag vorgetragener Marsch, der auch als heimliche Tiroler Landeshymne gilt. Hier traten die Solisten Jochen Harnischmacher und Christian Hachenberg aus dem Musikzug mit guten Männerstimmen hervor.

Aufgrund des großen Schlussapplauses dirigierte Andreas Reuber als Zugaben noch die Märsche „Regimentsgruß“ und „Preußens Gloria“, ehe das Deutschlandlied das zweieinhalbstündige Konzert beendete.

