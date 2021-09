Olpe: Lkw-Unfall auf der A 45 - Verkehr rollt wieder

Olpe. Die Vollsperrung der A 45 bei Olpe in Fahrtrichtung Frankfurt ist aufgehoben worden, der Verkehr läuft einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Bei dem Unfall auf der A 45 wurde ein Lkw-Fahrer lebensgefährlich verletzt, die Vollsperrung der Autobahn ist gegen 12.50 aufgehoben worden. Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich im Bereich des Autobahnkreuzes Olpe-Süd am Mittwochmorgen zähfließender Verkehr gebildet. Dies bemerkte ein Lkw-Fahrer offenbar zu spät und fuhr gegen 9.50 Uhr auf einen vorausfahrenden Lkw auf. Bei dem Auffahrunfall wurde der Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. An der Unfallstelle war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz..

Wegen der Unfallaufnahme und notwendigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn wird die Sperrung weiter andauern. Der Verkehr wird von der Polizei umgeleitet.

