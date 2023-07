Olpe: Alkoholfahrt - Zwei Unfälle und ein brennendes Auto

Olpe. Hoher Sachschaden, zwei Unfälle und ein brennendes Auto ist die Bilanz einer Trunkenheitsfahrt in der Nacht zum Freitag in Olpe.

Gleich zwei Unfälle und hohen Sachschaden verursachte ein betrunkener Pkw-Fahrer in der Nacht zum Freitag, 14. Juli, in Olpe. Der 24-Jährige aus Wenden fuhr gegen 2.40 Uhr von Stachelau zur Bergstraße in Olpe. Zunächst kollidierte er auf der Rehringhauser Straße mit einem Kleintransporter, beschädigte hierbei die Felge des Fahrzeugs und setzte seine Fahrt dennoch unvermindert fort, ohne den Schaden zu melden.

Auf der Bergstraße in Fahrtrichtung Hoher Stein in Olpe kam er dann von der Fahrbahn ab und fuhr frontal in ein weiteres Fahrzeug, welches beschädigt wurde. Dann geriet sein Auto in Vollbrand. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug retten. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte das Fahrzeug. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich, teilte die Polizei in Olpe mit. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem Unfallfahrer Alkoholgeruch in der Atemluft fest, aufgrund dessen eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde außerdem sichergestellt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt.

