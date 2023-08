Olpe: Aquaplaning auf der A45 - Auto prallt gegen Betonwand

Olpe. Wegen des starken Regens ist ein 65-Jähriger mit seinem Auto auf der A45 bei Olpe ins Rutschen geraten. Das Auto prallte gegen eine Betonwand.

Starker Regen und damit verbundenes Aquaplaning auf der A45 zwischen den Anschlussstellen Olpe und Olpe-Süd haben am Mittwochnachmittag gegen 15.51 Uhr zu einem Unfall geführt. Der 65-jährige Fahrer eines BMW war in Richtung Frankfurt unterwegs und nach Aussage der Polizei auf dem linken Fahrstreifen gefahren. Als starker Regen einsetzte soll er sein Fahrzeug abgebremst haben. Dabei kam der Pkw ins Rutschen und prallte in die Betonschutzwand.

Der BMW wurde an der Front erheblich beschädigt und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Wegen der Verengung auf einen Fahrstreifen entlang der Unfallstelle, kam es zu einem langen Rückstau, der sich fast bis zur Auffahrt Olpe-Süd zog.

