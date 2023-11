Olpe: Arztpraxis Junker feiert 75-jähriges Jubiläum

Olpe Landarztpraxis mit drei Generationen und 75-jähriger Geschichte: Warum eine lebensrettende Fügung des Schicksals die Hauptrolle spielte.

Ein seltenes Jubiläum kann die Landarztpraxis Dr. Junker aus Olpe in diesen Tagen feiern: Das Team um den mittlerweile 76-jährigen Senior, Dr. Martin Junker, dessen Tochter Stefanie, ebenfalls Allgemeinmedizinerin, und Michael Arattukulam, u. a. Intensiv- und Notfallmediziner, führt somit eine Arztpraxis in der dritten Generation, die es seit 75 Jahren gibt. Und selbst der mittlerweile 76-jährige Senior greift immer noch helfend ein, wo Not am Mann ist: „Es ist zwar angenehm, nicht mehr jeden Morgen um halb Acht auf der Matte stehen zu müssen, wenn ich aber helfen kann, tue ich das gerne. Ob es sich um Hausbesuche handelt oder um die eine oder andere Grippeimpfung.“ Einen festen Termin für sein endgültiges Ausscheiden aus dem Beruf hat er sich deshalb noch nicht gesetzt: „Ich habe erst gerade eine neue Hüfte bekommen, und seitdem geht es wieder besser.“

Der Blick zurück führt mitten in die Endphase des 2. Weltkrieges: Dr. Erich Junker, der Vater von Martin Junker, war 1944 Sanitäts-Soldat, und nur der Zufall rettete ihm das Leben: Denn er wurde von der Front in die Heimat zurückberufen, da in Olpe ein Mediziner für die chirurgische Versorgung im Krankenhaus-Lazarett gesucht wurde. Kurz nach seinem Eintreffen in Olpe wurde sein Front-Standort aufgerieben und keiner seiner Kameraden überlebte. Ohne diese lebensrettende Fügung des Schicksals wäre es also nie zur späteren Familienpraxis Junker gekommen. Dr. Erich Junker eröffnete seine Praxis im November 1948. Von den sechs Kindern der Familie folgten zwei der medizinischen Karriere ihres Vaters, der älteste Sohn wurde Internist an einem großen Klinikum, und der Viertgeborene, Martin Junker, stieg 1977 nach dem Studium und dem Abschluss der Ausbildung in die väterliche Praxis ein.

Glücksgriff von Anfang an

Von Beginn an ein Glücksgriff, denn Vater und Sohn zogen an einem Strang, wie sich der 76-jährige heute noch erinnert: „Wir haben uns von Beginn an gut ergänzt und mit großem wechselseitigen Vertrauen gearbeitet. Die Kunst meines Vaters, mit wenigen Hilfsmitteln treffende Diagnosen zu stellen und gute Behandlungen zu ermöglichen, konnte ich mit den modernen Methoden, die ich in der Ausbildung und in Praxen und Kliniken kennengelernt hatte, ergänzen.“

1978 folgte dann die offizielle Anerkennung als Landarztpraxis. Während Junker Senior die Patienten bei Hausbesuchen behandelte, sorgte der Junior auch für die Abläufe in der Praxis. Martin Junker: „Wir hatten zu dieser Zeit nur vereinzelt öffentliche Fernsprecher in der Region. Wenn es einen Notfall gab, der die Reihenfolge der Besuche veränderte, wurden die Rufnummern der Patienten abtelefoniert.“ Heutzutage unvorstellbar, denn die Digitalisierung hat auch in der Medizin ihren festen Platz eingenommen. Aber trotz Videokonsultationen, Online-Terminvereinbarungen und digitaler Information, so versichert das Praxisteam, bleibe die persönliche Behandlung der Patienten die wichtigste Aufgabe der inzwischen modern gewachsenen Praxis. Zusätzlich zur Familienmedizin entwickelte Martin Junker einen weiteren Geschäftszweig, indem er den Unternehmern in der Region Betriebsmedizin anbot.

Zum Generationswechsel kam es in der Praxis, als sich Erich Junker zunehmend aus der Praxis zurückzog und sich Stefanie, die Tochter von Martin Junker, für die Medizin entscheidet. Zunächst als Medizinische Fachangestellte, nach dem Medizinstudium ab 2014 als Ärztin des Praxisteams. Ihr liegen besonders die Kinder am Herzen. Somit erweitert sich das ohnehin auf Familien ausgerichtete Angebot um die Kindermedizin. Insbesondere junge Eltern nehmen das Angebot dankend an, besteht doch die Möglichkeit, eigene Arztbesuche mit denen der Kinder zu verbinden. Stefanie Junker: „Natürlich mussten sich die Patienten erst an mich gewöhnen, ich habe aber sehr schnell die Rückmeldung bekommen, dass sie sich bei meinem Vater und mir gut aufgehoben fühlen. So wurde uns allen der Übergang leicht gemacht“.

Nachfolgeproblematik ein wesentliches Thema

Beste Aussichten also für Senior Martin Junker, sich Schritt für Schritt etwas aus dem Praxisalltag zurückzunehmen. Neben der praktischen Betätigung als Arzt engagiert sich der Mediziner seit vielen Jahren aktiv in der Standespolitik, u. a. als Leiter der Bezirksdirektion Ostwestfalen-Lippe der Kassenärztlichen Vereinigung. Wenn es darum geht, die Gesundheitspolitik von Bund und Land zu bewerten, scheut er keine deutlichen Worte. Als eines der größten Probleme hat er die Nachfolgeproblematik in der Ärzteschaft ausgemacht: „Wir wissen, dass rund 40 Prozent der niedergelassenen Ärzte in der Region über 60 Jahre alt sind. Einige sind bereits jenseits des Rentenalters. Es ist zunehmend schwerer geworden, Nachfolger für etablierte Praxen zu finden. Ich bin daher wirklich froh, dass wir diese Herausforderung innerhalb der Familie so gut gelöst haben“, kommentiert Martin Junker die Situation.

Frisches Blut für die Betriebsmedizin

Da trifft es sich gut, dass der Ehemann von Stefanie Junker, ebenfalls Facharzt für Innere Medizin und erfahrener Notfallmediziner mit dem Schwerpunkt Lungenerkrankungen, das Praxisteam seit 2019 erweitert: Michael Arattukulam übernimmt seither schrittweise auch den Bereich der Betriebsmedizin, so dass auch in diesem Bereich Kontinuität für die betreuten Unternehmen sichergestellt ist. Keine Frage: Auch nach 75 Jahren ist die Zukunft der Arztpraxis Junker gesichert.

