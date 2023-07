Olpe: Auftakt nach Maß für das Mega-Schützenfest

Olpe. Die Feiertage der Olper Schützen haben am Samstag offiziell begonnen. Major Peter Liese findet auf dem Marktplatz auch kritische Worte.

Jeder sieht es anders. Auf die Frage, wann denn genau das Olper Schützenfest beginnt, gibt es viele Antworten. Für den einen beginnt es mit dem Schmücken der Straßen in der Nachbarschaft. Für den anderen mit dem Hissen der Fahne auf dem Schützenplatz Freitagsabends um 18 Uhr oder mit der Bier- und Beffprobe danach ... Um das Schützenfest in der Kreisstadt ranken sich viele, mitunter jahrhundertalte Traditionen und ganz viel Gefühl. Tatsächlich ist es so: Wenn die Festmusik Samstagmittag um 12.30 Uhr vom Alten Bahnhof abgeholt wird und dann nach dem Kommando von Major Peter Liese „Zum Schützenfest – im Gleichschritt Marsch“ alle Schützenbrüder und die Musik Richtung Bahnhofsstraße marschieren, dann geht es offiziell los. So auch in diesem Jahr. Die gesamte Kreisstadt war grün-weiß geschmückt und Olper, Ölper und Buiterlinge sowie all jene, die einst „ausgewandert“ sind, aber zum wohl schönsten Fest ihre Heimat besuchen, fanden sich auf dem Marktplatz ein, um den Aufmarsch der neun Korporalschaften, der Musikkapellen und Spielmannszüge mitzuerleben.

+++ Sehen Sie hier die schönsten Gute-Laune-Fotos vom Schützenfest-Samstag in Olpe +++

Major Peter Liese vermeldete, dass alles bestens bestellt sei, um „ein paar herrliche Feiertage im weltweit schönsten Biergarten der Welt zu verbringen“. Sein erster Gruß galt dem „Alten König“ der Jahre 2019 bis 2022, Wilhelm Rücker, sowie der Vereinigung der „Alten Könige“ und den Kameraden des ehemaligen Vorstands. Ein besonderer Gruß ging an das Marinemusikkorps Kiel unter der Leitung von Kapitänleutnant Andreas Siry, das bereits 2019 in Olpe war. Derzeit wie heute marschierten sie im weißen Sommeranzug auf. Und das, so der Major, sei etwas ganz Besonderes, darf bei der Marine doch nur unterhalb des 40. Breitengrades – die Kreisstadt liegt auf dem 51. Breitengrad – besagter Anzug getragen werden. Eine Ausnahme gibt es lediglich bei gewissen klimatischen Bedingungen und ausgesuchten Anlässen. „Lieber Herr Kapitänleutnant Siry, wir sind stolz darauf, dass Sie unser Schützenfest als einen besonderen Auftritt einstufen“, so Liese.

Die Kreisstadt feiert Schützenfest. Nach dem Antreten auf dem Marktplatz am Samstagnachmittag wird Schützenkönig Gabriel Hochstein abgeholt. Foto: Birgit Engel

Worte der Anerkennung gab es für den Musikverein Saßmicke, der das Olper Schützenfest seit bereits 74 Jahren begleitet, den Musikverein Frenkhausen, der im 40. Jahr dabei ist, sowie die Spielmannszüge Ottfingen, Fleckenberg und St. Sebastianus Olpe. „Früher sagte man, dass die Spielmannszüge dafür da sind, die Musikkapellen zu entlasten. Das ist mittlerweile anders. Gerade in Olpe und in der ganzen Region kann man sich ein Schützenfest ohne euch nicht vorstellen.“ Den Jubelkönigsorden bekam Dietmar Schmidt, der vor 40 Jahren Schützenkönig in Olpe war, sowie Thomas Wurm, der vor 25 Jahren die Königskette trug.

+++ Lesen Sie auch: Der Biggesee - Sieben erstaunliche Fakten, die nicht jeder kennt +++

Bevor sich Major Peter Liese ans unerlässliche Muloppen Richtung Attendorn machte, warf er einen kritischen Blick auf die Geschehnisse in der Kreisstadt selbst. Wie die meisten Bürger hatte er mit Argwohn beobachtet, wie in den letzten Wochen eine Straße nach der anderen aufgerissen wurde und man auch die Teerdecken in der Martinstraße und am Winterberg komplett abfräste. „Herr Bürgermeister, ich freue mich, dass heute alles fertig ist. Wenn nicht, würden Sie sich gleich auf dem Ümmerich wünschen, dass Sie in Quarantäne wären wie im vergangenen Jahr.“

Nach dem Festzug durch die Stadt ging es hoch auf den Ümmerich, wo die Korporalschaften zu „Preußens Gloria“ auf den Tanzboden marschierten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe