Olpe: Auftakt zum Kultursommer mit Picknick-Konzert

Olpe. Das Kulturprogramm in Olpe soll wieder Fahrt aufnehmen. Mit mehr als 350 Besuchern beim Picknick-Konzert gab es nun eine gelungene Premiere.

Die Kulturabteilung der Kreisstadt Olpe feiert auch in diesem Jahr den Olper Kultursommer. Nicht wie gewohnt „Donnerstags auf dem Marktplatz“, sondern an drei Abenden im August im Olper Stadtpark.

368 Gäste begrüßten die Organisatoren am Donnerstag zum Konzert der Band „Soul United“ aus Köln. Bei angenehmen Temperaturen spielte die international Besetzte Soul- und Funk-Coverband groovige Black Music aus den vergangenen fünf Jahrzehnten. Mit Picknickdecken und mitgebrachter Verpflegung verbrachten die Zuhörer den Abend auf den Wiesen des Stadtparks neben dem Finanzamt.

Nach einem erfolgreichen Picknick-Konzert im vergangenen Jahr zeigte sich zu Zeiten der Coronapandemie die perfekte Alternative für die Konzertreihe. Der Stadtpark bietet die notwendige Infrastruktur für die Auflagen der Coronaschutzverordnung und das Wetter spielte mit. Doch auch bei Regen hätte die Veranstaltungen stattgefunden und wäre in die Stadthalle verlegt worden.

Zwei weitere Freiluft-Konzerte geplant

Am 27. August findet das nächste Konzert der Vollblutentertainerin Adrienne Haan statt. Zusammen mit ihrer Swing-Band präsentiert sie ab 18.30 Uhr ein abwechslungsreiches Programm, mit Musik der 1920/30er Jahre. Am darauf folgenden Sonntag, 30. August, können sich die Zuschauer auf afrikanische Weltmusik der Band von Adjiri Odametey freuen.

Die Anzahl der Plätze ist bei allen Konzerten begrenzt und Zutritt nur mit Ticket möglich. „Es ist uns wichtig, dass unser Kulturprogramm wieder in Bewegung kommt, daher haben wir ein Konzept entwickelt, das einerseits den aktuellen Sicherheits- und Hygieneauflagen entspricht und andererseits wetterunabhängig ist“, so Amtsleiterin Klarissa Hoffmann. Die Eintrittskarten sind kostenlos in der Geschäftsstelle des Stadtmarketings in der Westfälischen Straße 11, telefonisch oder per Mail zu erhalten. Doch interessierte sollten sich beeilen, es sind nur noch wenige Karten verfügbar.