Olpe: Auto rollt einfach los – 54-Jährige gerät unter Reifen

Olpe. Auf abschüssiger Straße in Olpe rollte der abgestellte Wagen einer 54-Jährigen plötzlich los. Als sie versuchte, ihn aufzuhalten, stürzte sie.

Eine 54-Jährige ist in Olpe am Donnerstag unter den linken Vorderreifen ihres Autos geraten, berichtet die Polizei. Die Frau stellte ihren Wagen gegen 15.40 Uhr in der Straße Schetmicke in Rüblinghausen ab, sicherte ihn aber offenbar nicht ausreichend. Er rollte auf der leicht abschüssigen Straße zurück. Als sie versuchte, den Wagen zu stoppen, stolperte sie und geriet unter den Wagen.

Das Fahrzeug rollte rückwärts in die Hecke eines benachbarten Grundstücks. Die 54-Jährige wurde vor Ort von einem Rettungswagenteam behandelt. Sowohl an dem Auto, als auch an der Hecke entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

