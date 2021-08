Olpe: Auto und Bus krachen zusammen – zwei Verletzte

Unfall auf der Bruchstraße in Olpe: Der beschädigte Bus.

Olpe. In Olpe sind am Donnerstag ein Auto und ein Linienbus zusammengestoßen. Zwei Frauen wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden im vierstelligen Bereich sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in Olpe am Donnerstag. Auf der Bruchstraße stießen das Auto eines 18-Jährigen und ein Linienbus zusammen, als der Bus auf Höhe eines Elektromarktes wieder von der Busspur auf die Straße in Richtung Wenden wechselte, berichtet die Polizei.

Ob der 18-Jährige noch schnell an dem Bus vorbeifahren wollte, als dieser schon angefahren war oder ob der Busfahrer anfuhr, als sich das Auto schon neben seinem Fahrzeug befand, war zunächst unklar.

Neben der 14 Jahre alten Beifahrerin aus dem Auto wurde eine Frau (26), die in dem Bus mitfuhr, leicht verletzt. Beide kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten.

