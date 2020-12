Olpe: Autofahrer ohne Führerschein baut Auffahrunfall

Ein Autofahrer ohne Führerschein hat in Olpe am Donnerstag einen Auffahrunfall gebaut.

Olpe. Auf schneeglatter Straße hatte eine Autofahrerin in Olpe doppelt Pech: Erst berührte ein Lkw-Anhänger ihren Wagen, dann fuhr ihr jemand auf.

Ein Autofahrer ohne Führerschein ist am Donnerstag im Bereich Neuenwald auf das Auto einer Frau aufgefahren, die dabei leicht verletzt wurde. Gegen 8.15 Uhr fuhr die Frau auf der K 18, als ein Lkw-Fahrer mit seinem Gespann vom Gelände eines Entsorgungsunternehmens nach rechts auf die Kreisstraße in Richtung Kruberg abbog, wie die Polizei Olpe berichtet. Auf der durch Schnee rutschigen Straße scherte der Anhänger in den Gegenverkehr aus und berührte dort das Auto der Frau. Anschließend kam es zu dem Auffahrunfall.

Die Fahrerin benötigte nach eigenen Angaben keinen Rettungswagen. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Gegen den auffahrenden Autofahrer schrieben die Beamten eine Anzeige.