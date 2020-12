Olpe: Autofahrer übersieht jungen Motorradfahrer im Kreisel

Olpe. Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein junger Motorradfahrer bei einem Unfall in Olpe.

Leicht verletzt wurde am Samstag, 12. Dezember, gegen 17.50 Uhr, ein Motorradfahrer bei einem Unfall in der Olper City. Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Martinstraße und beabsichtigte durch den Kreisverkehr in die Straße Auf der Fohrt abzubiegen.

Dabei übersah er einen 16-jährigen Motorradfahrer, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Motorradfahrer stürzte und sich leicht am Bein verletzte. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.