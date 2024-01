Olpe: Autohaus Keller spendet große Summe an Caritas

Olpe Das Autohaus Keller hat in einer groß angelegten Spendenaktion für die Caritas-Stiftung Olpe gesammelt: „eine Herzensangelegenheit“.

Seit einem Vierteljahrhundert ist das Autohaus Keller Partner von Toyota in Olpe. Das Silberjubiläum nutzte das Autohaus-Team, um die Caritas-Stiftung für den Kreis Olpe mit einer großzügigen Spendenaktion zu unterstützen. „Wir fühlen uns der Idee der Caritas-Stiftung seit jeher verbunden“, so Wolfgang Keller, Geschäftsführer vom Autohaus Keller GmbH & Co. KG. im Zuge der symbolischen Scheckübergabe in der Olper Filiale im Osterseifen.

In einer groß angelegten Spendenaktion hat das Autohaus Keller vom 1. September bis zum 11. Dezember 2023 pro Kundenrechnung 5 Euro zugunsten der Caritas-Stiftung Olpe gesammelt. Der Betrag in Höhe von 1.995 Euro wurde im Anschluss an die Spendenaktion noch einmal aus Eigenmitteln verdoppelt. „Mit unserer Spende in Form einer Zustiftung über 4.000 Euro möchten wir dazu beitragen, dass Menschen und Projekte in unserer Region nachhaltig in den Blick genommen und unterstützt werden“, betonte Wolfgang Keller. „Die Arbeit der Caritas-Stiftung, die jüngst ihren zehnten Geburtstag feierte, ist eine Herzensangelegenheit, die wir gerne unterstützen.“

Caritas-Vorstand Christoph Becker bedankte sich im Namen aller Nutznießenden über diese großzügige Zuwendung: „Mit ihrem finanziellen Engagement leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung wichtiger Caritasanliegen und -projekte hier vor Ort.“ Die Stiftungsarbeit wurde angesichts der wachsenden Bedürftigkeit vieler Menschen vor zehn Jahren aufgenommen – mit dem Ziel, die verschiedenen caritativen Handlungsfelder, die oftmals unzureichend finanziert sind, noch gezielter und nachhaltiger unterstützen zu können.

Langjähriger und verlässlicher Partner, der Zeichen setzt

„Dank ihres Zutuns können Aktionen und Projekte, sei es im Bereich der Kinder-, Jugend-, Familien- und Gefährdetenhilfe, der Kranken- und Altenhilfe, der Behindertenhilfe oder des Wohlfahrtswesens, realisiert werden“, so Becker an Wolfgang Keller gewandt. Insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Brisanz und gravierender Einschnitte im Sozialwesen wolle die Caritas-Stiftung zum gemeinsamen Handeln und Gestalten aufrufen. Aus den Stiftungserträgen und weiteren Spenden seien zuletzt Ehrenamtsprojekte, aber auch Nachhaltigkeitsinitiativen und Projekte mit Kirchenbezug gefördert worden. Dazu zählten unter anderem „Effata – Ort des Zuhörens“ mit Lebensmittelbörse „FAIRteiler“ in Attendorn, die Caritas-Schuldnerhilfe oder der Caritas-Warenkorb in Finnentrop.

Mit der leuchtenden, caritativen Aktion schließt das 25. Jubiläumsjahr von Autohaus Keller in Olpe. Weitere Höhepunkte waren das Ziegeleistraßenfest mit dem Musikverein Frenkhausen im Frühjahr, die Inbetriebnahme des stärksten Schnellladers im Kreis Olpe und nicht zuletzt die Pannenklöpper-Rallye im Herbst.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe