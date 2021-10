Olpe: Automobilclub investiert in neue Fahrsicherheitsanlage

Griesemert. Der Olper Automobilclub hat in die Zukunft investiert. Die Fahrsicherheitsanlage wurde saniert, eine Eventlocation ist entstanden.

Der Olper Automobilclub hat auf der Griesemert in die Zukunft investiert. Die Fahrsicherheitsanlage wurde grundlegend saniert und soll jetzt – wie die letzte Anlage – so hoffen es jedenfalls die Verantwortlichen, wieder 20 Jahre halten. Außerdem entstand eine Eventlocation auf dem Verkehrssicherheitszentrum. Für beide Baumaßnahmen wurde die Summe von 1,6 Millionen Euro investiert.

In einer Feierstunde fand am Samstagabend die offizielle Inbetriebnahme statt. Dazu waren die Mitglieder sowie die am Bau beteiligten Handwerker eingeladen. Vorsitzender Reinhard Stolzenberg begrüßte in einführenden Worten unter anderem den 1. stellvertretenden Bürgermeister Markus Bröcher, den Landtagsabgeordneter Jochen Ritter und Pfarrer Johannes Hammer. Vom ADAC Westfalen waren Vorsitzender Bernd Kurzweg sowie die Vorstandsmitglieder Thomas Oehler und Klaus Hasenpusch gekommen.

Für besondere Verdienste geehrt

Joachim Thöne und Burkhard Müller lobten das beständige Engagement des Vorsitzenden Reinhard Stolzenberg beim Bau der neuen Eventlocation. Für ihn gab es als Dank einen Reisegutschein. ADAC Westfalen-Vorsitzender Bernd Kurzweg ging ebenfalls auf die Leistungen von Reinhard Stolzenberg ein, der auch immer ein offenes Herz für die Jugend zeige. Für seine besonderen Verdienste gab es von Bernd Kurzweg die ADAC-Ehrennadel in Gold sowie die Ehrenurkunde.

Schriftführer Burkhard Müller (rechts) überreichte an den Vorsitzenden Reinhard Stolzenberg einen Reisegutschein. Ein Dank für sein Engagement für die neue Eventlocation. Foto: Meinolf Lüttecke

Vor der Einsegnung der Eventlocation durch Olpes neuen Pfarrer Johannes Hammer bat dieser um Gottes Schutz vor allen Gefahren. Geschäftsführer Michael Springob berichtete über die Anlagensanierung, die am 18. März 2020 begann. Die neue Gleitfläche ist eine Pilotinstallation in Deutschland, denn der neue Belag wurde erst vor kurzem entwickelt. Je öfter man über diese Fläche fährt, um so glatter wird sie, berichtete der Geschäftsführer. Für die Anlagentechnik verpflichtete man das Österreichische Spezialunternehmen Dorninger Hytronics und für die Wassertechnik war die Firma Evertz aus Wilnsdorf zuständig.

Die gesamte Technik ist über Tablets und Handy steuerbar. Die LED-Beleuchtungstechnik mit insgesamt über 8000 Watt ist mit intelligenter DALI-Steuerung (Szenenbeleuchtung) ausgestattet. Aufgrund dieser Flutlichtanlage können ganzjährig Kurse angeboten werden. Die Fahrsicherheitsanlage ist an allen Tagen in der Woche von morgens acht Uhr bis zum späten Abend 22 Uhr benutzbar.

40 Lkw-Ladungen Schotter

Das Sicherheitstraining wurde bisher von Personen im Alter von 17 bis 93 Jahren genutzt. Die Anlagensanierung fand sozusagen unter dem Boden statt. Um die Dimensionen zu verdeutlichen, nannte Michael Springob diverse Zahlen. So wurden 140 Lkw-Ladungen Schotter und 180 Lkw-Ladungen Asphalt angekarrt, um die 7900 Quadratmeter Trainingsfläche herzurichten.

Auch mit dem Hintergedanken, für Filmproduktionen und Präsentationen entsprechende Räumlichkeiten bieten zu können, hat der OAC die Eventlocation gebaut. Baubeginn war genau vor zwei Jahren, die Fertigstellung erfolgt vor wenigen Tagen. Die Gebäudegröße wird mit 227 Quadratmetern, inclusive Unterstand, angegeben. Die Erstellung des Gebäudes fand – soweit das möglich war – in Eigenregie durch den Vorsitzenden Reinhard Stolzenberg und die Clubmitglieder Peter Lerbs, Sascha Müller, Marius Herberhold sowie Joachim und Helene Thöne statt.

Die beauftragten Handwerksfirmen stammen aus der Region. Darauf legte der Club großen Wert. Die installierte 120 Quadratmeter Photovoltaikanlage erzeugt 23 KW Strom. Drei Wallboxen der Firma Mennekes vervollständigen den Service, so dass Gäste und Mitglieder vor Ort ihre E-Autos laden können.

Vor der offiziellen Eröffnung fand die durch die Corona-Pandemie lange nicht mögliche Jahreshauptversammlung statt, an der 39 Personen im Clubhaus teilnahmen. Der wichtigste Bestandteil der JHV war die Änderung der Satzung. Auch wurden zwei Delegierte für die Mitgliederversammlung des ADAC Westfalen gewählt.