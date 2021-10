Olpe: Bäume stürzen auf Straße – Autofahrer mit Schutzengel

Olpe. An der B 54 bei Olpe-Altenkleusheim sind durch den starken Wind fünf Fichten entwurzelt wurden. Fast hätten sie vorbeifahrende Autos getroffen.

Nur 30 Meter von einem vorbeifahrenden Auto entfernt sind am Sonntag fünf Fichten auf die Siegener Straße (B 54) in Olpe gestürzt. Der starke Wind hatte die Bäume zwischen Stachelau und Altenkleusheim gegen 16 Uhr zu Fall gebracht.

Mit einem Fahrzeug und fünf Einsatzkräften rückte die Feuerwehr an die Gefahrenstelle an. Um sicher arbeiten zu können, wurde die Bundesstraße ab dem Abzweig in Richtung Rhonard und kurz hinter der Bushaltestelle „Bruch“ komplett gesperrt. Mit einer Motorsäge wurden die fünf Fichten zerteilt und im Anschluss mit Muskelkraft von der Fahrbahn entfernt.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

