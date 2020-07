Olpe: Band „Anyway L.E“ spielt für Corona-Impfstoff

Die Musiker von Anyway bei einer Probe auf der See-Sicht-Terrasse.

Sondern/Lennestadt. Live-Konzert am Biggesee mit Klassikern aus Rock und Pop hat einen besonderen Hintergrund in Coronazeiten.

Wie man mit zwei Hüten einen vierfachen Nutzen erzielen kann, wollen die Musiker der Band Anyway L.E. im Corona-Sommer 2020 unter Beweis stellen und sehen dabei vier Aufgabenfelder, bei denen sie anpacken möchten. Die Aktion startet am Samstag, 18. Juli, um 17 Uhr auf der Außenterrasse des Restaurants „see:sicht“ am Biggesee

Erstens leiden viele Musiker und andere Künstler finanziell aber auch emotional darunter, wegen der durch Corona bedingten Hygienevorschriften und der Mindestabstandregeln nicht oder nur stark eingeschränkt auftreten zu dürfen. Zweitens haben viele Menschen das Bedürfnis, nach langer Abstinenz einmal wieder Musik, Theater und sonstige Kunst live erleben zu können und sind dankbar, wenn Ihnen dies unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften ermöglicht wird. Drittens leidet auch die gesamte Gastronomie besonders unter den Corona-Einschränkungen und freut sich über Aktionen, die das Geschäft beleben und nicht mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden sind. Viertens ist das Spendenaufkommen bei vielen gemeinnützigen Organisationen deutlich zurückgegangen und es braucht es so schnell wie möglich einen Impfstoff gegen das Corona-Virus.

Jeder Betrag – und sei er auch noch so klein – hilft als Spende. Die Idee ist, bei allen Auftritten zwei Hüte aufzustellen – einen für die Band, einen zweiten für einen „guten Zweck“, um zumindest einen Teil der Band-Kosten zu decken und einen gemeinnützigen Beitrag zu leisten, so die Musiker.

Den Zuhörern ist selbstverständlich freigestellt, ob sie eine Spende in einen oder vielleicht sogar in beide Hüte geben möchten. Den Musikern ist klar, dass die zu erwartenden Beträge nicht viel mehr als Symbolcharakter haben werden. Mit jedem Auftritt wird aber auf die schwierige Situation bestimmter Branchen und z. B. die Notwendigkeit, so schnell wie möglich einen Corona-Impfstoff zu entwickeln und damit Schritt für Schritt zur Normalität zurückzukehren, aufmerksam gemacht.

Einen weiteren Nebeneffekt erhofft sich Anyway L.E. dann aber doch: „Wir spielen niveauvolle Musik, mit der Millionen von Menschen aufgewachsen sind und die bis heute weltweit geliebt wird. Es sind Klassiker der Beatles, von Eric Clapton, Bob Dylan, Cat Stevens, Simon & Garfunkel, CCR und vielen anderen Größen aus sechs Jahrzehnten. Vielleicht stecken einige Leute, die uns zugehört haben, unser Kontakt-Kärtchen ein und buchen uns für Ihre nächste Feier oder Veranstaltung, wenn es die Zeiten es wieder zulassen.“