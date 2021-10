Olpe: Begeisterndes Chorkonzert in der Stadthalle

Olpe. Der MGV Elben präsentiert in der Olper Stadthalle ein tolles Konzert zum 90-jährigen Jubiläum. Die Chorszene hat Corona überlebt.

Es war für die Seele, für das Herz und schlussendlich war es auch für die Geselligkeit, immer noch etwas ungewohnt in diesen ungewöhnlichen Zeiten. Das Chorkonzert „das klingt“, zu dem der MGV Elben am Samstagabend in die Stadthalle eingeladen hatte, war das erste seiner Art überhaupt in der guten Stube der Kreisstadt nach den Lockdowns. Knapp 400 Besucher hatten die Einladung angenommen. Darunter auch Wendens Bürgermeister Bernd Clemens und Regina van Dinther, seit 2015 Präsidentin des Chorverbandes NRW.

+++ Lesen Sie auch: Max Giesinger kommt für Nena zum Biggesee-Open-Air +++

„Nimm dir Zeit, wenn ein Lied erklingt“, mit diesem Stück machte der MGV Elben den Auftakt zu einem wunderbaren vokalmusikalischen Abend, dessen Bandbreite und Qualität kaum größer hätte sein können. Volker Arns, musikalischer Leiter der Gastgeber sowie des Gastchores Gemischte Stimmen BIGGEsang, hatte die Literaturauswahl gut durchdacht. So folgte als zweites und teilweise siebenstimmiges Lied „Nun ist der laute Tag verhallt“ von Franz Abt, in dem Volker Schneider und Christoph Zeppenfeld im Doppelsolo begeisterten. „Loch Lomond“ schloss den Auftritt zum ersten Teil des Abends der Elbener Männer ab. Jenes Volkslied, das die schottische Folk-Rock-Gruppe Runrig derzeit gehörig entstaubte, in einem Stadion voller Fußballfans einspielte und es in die Top Ten Großbritanniens katapultierte. „Das war ein Auftakt nach Maß. Nach 90 Jahren habt ihr euch wahrlich nicht angehört“, so Moderator Ingo Sanft, der aus dem Münsterland angereist war, um durch den Abend zu führen.

Der MGV Elben hatte in die Stadthalle Olpe eingeladen und präsentierte mit seinen Gästen BIGGEsang und Sonat Vox den rund 400 Zuhörern ein fulminantes Konzert. Foto: Birgit Engel

90 Jahre MGV Elben

1931 gründete sich der MGV Elben, der also in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen begehen kann. Seit 2002 steht der Chor unter dem Dirigat von Volker Arns. Mit ihm, der sich als Schulmusiker, Leiter der Choragentur Audio4You, stellvertretender Kreischorleiter im Sängerkreis Bigge-Lenne, Mitglied im Musikrat des Chorverbandes NRW und Leiter so einiger Laienchöre längst einen Namen gemacht hat, feierte man die größten Erfolge in der Vereinsgeschichte. 2006 errang man erstmals den Titel „Meisterchor“, wiederholte diesen bis heute erfolgreich und nahm ebenso erfolgreich an zahlreichen Wettbewerben teil.

So soll es bleiben

„So soll es bleiben“: mit dem Stück hatten sich 2019 die Gemischten Stimmen BIGGEsang zum besten Chor im Westen gesungen. Mit dem Werk und den darauffolgenden Liedern machte der Chor klar, um was es an diesem Abend ging: den Zuhörern ein Vokalerlebnis der besonderen Art zu bieten. Und das nach den coronabedingten Einschränkungen, die es nicht zuletzt den Chören schwer gemacht hatten. Weil gemeinsame Proben kaum möglich waren, weil Konzerte vollends ausfallen mussten. An diesem Abend zeigte sich, dass es den Chören gelungen ist, ihre Stimmen in aller Harmonie zu erhalten. „So wie heute soll es bleiben. Mit vielen Konzerten, Wettbewerben und gemeinsamen Aktivitäten“, wünschte sich dann auch die BIGGEsang-Vorsitzende Marion van der Wielen im Gespräch mit Ingo Sanft.

+++ Auch interessant: Chöre im Kreis sehen langsam wieder Licht am Ende des Tunnels +++

Ganz besonders in jeglicher Hinsicht sind die Jungs des Ensembles Sonat Vox. Sie rekrutieren sich aus ganz Deutschland, sind allesamt einst Mitglieder des Windsbacher Knabenchores gewesen und singen in Kirchen und Konzerthallen in Berlin, Frankfurt und München sowie im Ausland. In nur wenigen Jahren haben sie sich zu einem der besten Chöre des Landes entwickelt.

Sonat Vox, ein Ensemble von ganz besonderer musikalischer Qualität, in der Stadthalle Olpe. Eingeladen hatte der MGV Elben. Foto: Birgit Engel

Der gute freundschaftliche Kontakt zum MGV Elben – die 16 Sänger und ihr Leiter Justus Merkel waren allesamt in Elbener Familien untergebracht – entstand 2016 auf dem Männerchorfestival in Limburg. Sechs Lieder jeweils im ersten und zweiten Teil des Chorkonzertabends brachte Sonat Vox auf die Bühne. Werke von Mauersberger, Silcher, Mendelssohn-Bartholdy oder Nagel standen auf dem sehr anspruchsvollen und in gesanglicher Qualität vollends überzeugendem Programm.

Schöne Nacht

„Schöne Nacht“ hieß es dann zum Abschied. Dieses wunderbare getragene Werk, gesungen von den wunderbaren Stimmen von Sonat Vox berührten. So wie überhaupt das gesamte Konzert berührte. Dort, wo (fast) nur Musik berühren kann: Tief im Herzen. Tief in der Seele. „Der ganze Abend war besonders. Ich habe lange nicht mehr so viele Menschen so glücklich nach Hause gehen sehen“, so das Fazit vom MGV-Vorsitzenden Rüdiger Schulze.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe