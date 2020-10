Olpe bekommt Mitmachmuseum für Jung und Alt

In durchweg zufriedene Gesichter konnte man am Freitagmorgen blicken, während der Pressekonferenz, zu der der Förderverein Stadtmuseum Olpe eingeladen hatte: Vorsitzende Wilma Ohly, der 2. Vorsitzende Dr. Ludger Ohm und Pressesprecherin Gabriele Stahl brachten ihre ungeteilte Freude zum Ausdruck, dass der Siegerentwurf für das neue Stadtmuseum im alten Bahnhofsgebäude genau ihren Geschmack getroffen habe. „Das wird ein Museum, in dem es um Themen gehen wird, die auch zukunftsweisend sind. Es wird ein neuartiges Museum, ein Mitmach-Museum für Jung und Alt“, strahlte Wilma Ohly. Die chronologische Historie stehe dabei nicht im Vordergrund. Der Entwurf, so Ohly weiter, berücksichtige, dass Kultur zum Leben einer Stadt gehöre: „Das neue Rathaus und das Museum gehören unbedingt zusammen.“

Das alte Bahnhofsgebäude in Olpe, wie es jetzt aussieht. Foto: Josef Schmidt / WP

Auch Dr. Ludger Ohm war voll des Lobes: „Es geht uns ja auch darum, das Interesse der Bevölkerung für ein solches Museum und seine Angebote durchweg hochzuhalten. Wir wollen ein Museum, das lebt.“ Und dem trage der Entwurf Rechnung. Deshalb habe der Museums-Förderverein auch einen aktuellen Info-Flyer mit dem Titel „Ein neuartiges Museum“ erstellt, der an alle rund 13.000 Haushalte der Stadt verteilt werde. „Auch unsere Website www.museum-olpe.de ist völlig neu konzipiert worden. Die Olper sollen sich dort mit Ideen und Anregungen einbringen, wir wollen mehr Kommunikation.“

Arbeitsgruppe installiert

Gabriele Stahl informierte darüber, dass der Verein eigens eine Arbeitsgruppe bilde, die auf solche Anregungen und Bürgermeinungen reagieren werde.

Ludger Ohm räumte ein, dass die Realisierung des vorliegenden Entwurfes vermutlich den ursprünglich anvisierten Kostenrahmen von 2,5 Millionen Euro für ein Museum wohl sprengen werde. Aber der Förderverein habe sich bereits im Vorfeld erheblich in seinen Ansprüchen beschränkt: „Es war ja mal die Rede von rund 1000 Quadratmetern, jetzt sind es gerade mal 420. Das war für uns die unterste Grenze.“ Eine genaue Kostenschätzung sei momentan aber noch nicht möglich, da in den Alten Bahnhof auch noch eine Gastronomie einziehen werde.

Auf zwei Etagen Dauer- und Wechselausstellungen Der Flyer des Fördervereins Stadtmuseum Olpe wird in den nächsten Tagen an alle Haushalte im Stadtgebiet verteilt. Künftiges Motto des Museums: Von der Frühzeit über die Gegenwart in die Zukunft. Das Museum wird sich laut Siegerentwurf auf zwei Etagen ausbreiten können. In der oberen Etage sollen Dauerausstellungen stattfinden, während das Erdgeschoss wechselnden Ausstellungen vorbehalten ist.

Ohm ließ keinen Zweifel daran, dass sich der Verein wünsche, dass das Siegerbüro auch den Zuschlag erhalte.

Sollte der Stadtrat sich so entscheiden, freue sich der Förderverein auf eine „kulturelle Oase in der Olper Innenstadt“, in der sich Vereine und andere Institutionen mit eigenen Ausstellungen präsentieren können sollten.

Silhouette bleibt

Dass das Mittelstück des jetzigen Bahnhofsgebäudes entfernt und ganz neu konzipiert werde, tue dem Projekt keinen Abbruch, im Gegenteil. Die Silhouette des Gesamtgebäudes bleibe erhalten, auch die Wandgemälde im Innern, obwohl einige Wände und Decken entfernt werden müssten.

Keinen Platz im neuen Olper Stadt-Museum werde das umfangreiche Stadtarchiv, jetzt im Alten Lyzeum, haben: „Das Archiv braucht so viele hundert Quadratmeter, das ist in diesem Museum nicht unterzubringen.“