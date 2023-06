Olpe: Beliebter Geistlicher feiert goldenes Weihejubiläum

Olpe. Sogar aus seiner früheren Wirkungsstätte Rietberg war eine ganze Gruppe nach Olpe gereist. Michael Rademacher gilt als Freund des offenen Worts.

Was viele Katholiken derzeit angesichts einer Kirche in der Krise vermissen, das gab es am Sonntag in der Heilig-Geist-Kirche in Olpe quasi zum Anfassen: eine Messe, bei der man sich einen Sitzplatz mühsam suchten musste, wo sogar zusätzliche Stühle aufgestellt worden waren, um allen Besuchern einen Platz zu bieten, sowie klare Worte, die auch ohne Theologiestudium zu verstehen waren und Kritisches nicht außen vor ließen. Der Anlass dazu war ein Jubiläum: Michael Rademachers Priesterweihe jährte sich zum 50. Mal, und anlässlich dieses goldenen Weihejubiläums waren außer der üblichen Sonntags-Gemeinde auch viele Freunde, Familienmitglieder und Weggefährten des beliebten Olper Geistlichen an die Rüblinghauser Straße gekommen, um gemeinsam das Hochamt zu feiern. Besonders freute es den Jubilar, dass eine Gruppe aus Rietberg mit dabei war, der Station seines Berufslebens, die er mit großem Bedauern aus gesundheitlichen Gründen hatte aufgeben müssen und an der sein Herz bis heute hängt.

+++ Lesen Sie auch: Familien greifen auch bei knapper Kasse für gutes Essen tief in die Tasche +++

Gemeinsam mit Rademacher zelebrierten der Leitende Pfarrer des Pastoralen Raums Olpe/Kirchspiel Drolshagen, Johannes Hammer, und Diakon Josef „Jole“ Weil. Der Chor der Heilig-Geist-Kirche unter Leitung von Johannes Haarmann sang mit der Gemeinde, und der frühere Dekanatskirchenmusiker Dieter Moers zeigte, was die große Weyland-Orgel für ein Klangvolumen hat. Der Jubilar selbst erklärte in seiner Begrüßung, es sei ihm immer ein Anliegen gewesen, sich nie dem Zeitgeist anzupassen, aber den Wandel mitzumachen. Er nutzte auch die Gelegenheit, um Entschuldigung zu bitten für Fälle, in denen „ich Seelsorge vielleicht nicht so verstanden haben, wie es erwartet wurde“. Er blickte zurück: Es habe für ihn kein konkretes Berufungs-Erlebnis gegeben, vielmehr sei der Wunsch, Priester zu werden, allmählich gewachsen. Er sei in einer Familie großgeworden, in der der Glaube „den Alltag vollkommen normal durchdrungen hat“. Aus dem noch spürbaren Schwung des Zweiten Vatikanischen Konzils heraus habe er dann sein Studium begonnen.

Primizfeier im Mutterhaus

Pfingstsamstag 1973 war Rademacher mit sieben Weihebrüdern in Paderborn von Lorenz Kardinal Jaeger zum Priester geweiht worden. Seine Heimatprimiz hatte er damals im Mutterhaus der Olper Franziskanerinnen gefeiert, weil die Pfarrkirche gerade aufwendig saniert wurde. Nicht nur durch diese Tatsache ist Rademacher dem Orden der Olper Franziskanerinnen sehr verbunden, was die Teilnahme einer ganzen Reihe von Schwestern um Generaloberin Magdalena Krol am Festgottesdienst unterstrich.

Nach Stellen in Sundern, Meschede, Dreis-Tiefenbach und dann 16 Jahren in Rietberg ist Rademacher seit 2004 wieder in seiner Heimat zuhause, zunächst als Seelsorger des Drolshagener Altenheims St.-Gerhardus-Haus, ab 2006 dann als Pastor im damaligen Pastoralverbund Olpe. Vor allem die Gemeinden Heilig Geist (Olpe-West/Rüblinghausen) und Oberveischede betreute er in dieser Zeit, und auch nach seiner Pensionierung im Jahr 2015 ist er als Subsidiar weiterhin in der Seelsorge mit dabei.

In der Predigt griff er dies auf: Jesus habe quasi „im Vorübergehen“ Berufungen vorgenommen, und im Rückblick auf die 50 Jahre, die ihn auch mit Stolz erfüllten, könne er mit Sicherheit sagen, dass er das nicht von selbst und allein geschafft habe. Es habe viele Brüche in seinem Leben und Wirken gegeben, dennoch sei er bis heute mit Überzeugung und gern Priester. „Es waren Brüche, aber sie haben mich nicht kaputtgemacht“.

Spenden werden geteilt

Pfarrer Hammer nahm dieses Bild auf: Er sei aus persönlicher Überzeugung sicher, dass es Sollbruchstellen gewesen seien, die alle dazu geführt hätten, dass Michael Rademacher das Nötige und Richtige getan habe. Er dankte seinem Amtsbruder: „Bleibe so menschlich, denn das hat unsere Kirche nötig, auch von Bruchstellen zu sprechen. Du sagst mir offene Worte, die hilfreich sind für den priesterlichen Dienst.“ Bei einem Empfang in den Gemeinderäumen von Heilig Geist nutzten viele der Gäste die Gelegenheit, dem Jubilar persönlich zu gratulieren, ihm zu danken und ihm Spenden zu überreichen: Anstelle von Geschenken hatte Michael Rademacher um Unterstützung zweier Projekte gebeten: Er wird die Geldgeschenke zur Hälfte an den Olper Pater Hugo Scheer in Brasilien weiterleiten, der dort zahlreiche Projekte unter anderem für Straßenkinder, an Aids erkrankte Menschen und arme Familien initiiert hat, zur Hälfte an Pastor Christian Heim, seinen früheren Vikar aus Rietberg, der heute in Berlin in der „Fazenda da Esperanca“ mit suchtkranken Jugendlichen arbeitet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe