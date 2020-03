Kreis Olpe. Zwar stoppt das Coronavirus noch das neue Angebot, aber Polizist Michael Meinerzhagen plant Beratung zum Einbruchsschutz in seinem Büro in Olpe.

Seit September vergangenen Jahres ist Michael Meinerzhagen in der Kriminalprävention bei der Kreispolizeibehörde Olpe tätig. Zu seinem Aufgabenfeld gehört auch die Beratung zum Einbruchsschutz. Und hier will der Kriminalhauptkommissar mobil machen: „Ich möchte den Bürgern mitteilen, dass die Polizei im Bereich der Einbruchskriminalität eine Beratung kostenlos und neutral anbietet. Das scheint häufig nicht bekannt zu sein. Einige Bürger haben schon angefragt, was das kostet.“

Dabei gehe es nicht nur um die Beratung der Bürger vor Ort, um die Schwachstellen an den Häusern zu analysieren: „Ich kann auch eine Beratung auf der Dienststelle anbieten. Mir stehen einige Exponate zur Verfügung, an denen ich hier Sicherheitseinrichtungen für Fenster und Türen vorstellen kann.“

Besuche vor Ort eingeschränkt

Doch aktuell bremst das Coronavirus den Kriminalhauptkommissar aus. Bislang konnte er die neue Beratung in seinem Büro noch nicht durchführen: „Wegen der Pandemie ist das hier im Hause noch nicht möglich.“ Auch die Besuche der Bürger vor Ort sind aktuell eingeschränkt: „Im Moment gehe ich zwar noch in die Häuser. Ich rufe aber vorher an und vergewissere mich, ob alle gesund sind.“

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Keine Frage: Das Thema Einbruch ist immer aktuell. Die Folgen für die Opfer sind immens, wenn sie sich in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher fühlen können. Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist von 100 Fällen in 2018 auf 147 im vergangenen Jahr gestiegen. Die gute Nachricht: Die Einbrüche bleiben immer häufiger im Versuchsstadium stecken. „Es sind rund 50 Prozent, in denen es den Tätern nicht gelingt, ins Gebäude zu gelangen und Beute zu machen“, sagt Michael Meinerzhagen. Grund dafür sind auch bessere Sicherungsmaßnahmen an den Gebäuden.

Nachfrage hat stark nachgelassen

Gleichwohl gilt es, wachsam zu sein. „Die Nachfrage im Bereich der Einbruchsprävention hat stark nachgelassen. Als es in den Jahren 2015 und 2016 noch deutlich mehr Einbrüche gab, waren die Säle bei den Vorträgen noch voll,“ so der Kriminalhauptkommissar, der betont: „Das Angebot ist da. Ich berate gerne.“ Denn der Schutz mit mechanischen und elektronischen Sicherungsmaßnahmen könne noch wesentlich besser werden.

„Wir wissen, dass 80 Prozent der Gebäude noch mit veralteten Rollzapfverschlüssen ausgerüstet sind. Diese stellen keine ausreichende Einbruchshemmung dar“, erläutert Michael Meinerzhagen. Bei seinen Beratungen empfiehlt er Sicherheitsfenster „RC 2“ (Resistance Class.) Diese hätten vier wesentliche Sicherheitsmerkmale: Pilzkopfverriegelung, abschließbaren Fenstergriff, Anbohrschutz und durchwurfhemmendes Glas. Es gebe auch die Möglichkeit, Fenster nachzurüsten, so der Kriminalhauptkommissar, der zudem Sicherungsmaßnahmen an Zylinderschlössern empfiehlt: „Es gibt entsprechende Manschetten, dass man den Schließzylinder nicht aufbohren und abbrechen kann.“ Auch Nebentüren im Kellerbereich und die Sicherungen an Lichtschächten überprüfe er an den Häusern.

Funktionierende Nachbarschaft wichtig

„Ich empfehle auch immer lichttechnische Maßnahmen am und im Haus“, betont Michael Meinerzhagen. Es gibt LED-Birnen, die automatisch das Licht einschalten, wenn man nicht zu Hause ist. Per Bewegungsmelder kann das Grundstück ausgeleuchtet werden: „Das simuliert Anwesenheit. Viele Täter klingeln vor den Einbrüchen, weil sie sich vergewissern wollen, ob jemand zu Hause ist.“ Hier gibt es sogenannte Türklingelkameras: „Das geht über W-Lan aufs Smartphone. Man sieht die Person und kann mit ihr sprechen. Das haben schon einige Leute im Kreis Olpe eingebaut.“

Bei allen Sicherheitsmaßnahmen gilt aber auch Folgendes: Der Nachbar ist der beste Einbruchsschutz. „Ganz wichtig ist daher eine gut funktionierende Nachbarschaft, dass jeder auf den anderen aufpasst und verdächtige Fahrzeuge sofort über die Nummer 110 meldet“, bringt es Michael Meinerzhagen auf den Punkt.