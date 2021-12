Olpe: Betrunkener Autofahrer (34) greift Polizisten an

Olpe. Ein betrunkener Autofahrer hat in Olpe Polizisten angegriffen. Die Polizei spricht von Schlägen und Kopfstößen des 34-Jährigen.

Mit Schlägen und einem Kopfstoß hat sich ein alkoholisierter Autofahrer am Sonntag in Olpe gegen eine Verkehrskontrolle gewehrt. Die Polizei hielt den 34-Jährigen gegen 21 Uhr auf der Kolpingstraße an, wie teilte sie in einer Presseerklärung mit.

+++ Lesen Sie auch: Exklusive Einblicke in das neue Amazon-Verteilzentrum in Gerlingen +++

Bei der Überprüfung stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Mit erkennbaren Koordinationsschwierigkeiten stieg er aus seinem Fahrzeug aus, einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Da der Fahrer einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde er zur Wache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Er lehnte jegliche Kooperation mit den uniformierten Einsatzkräften ab, weil er diese nicht als solche anerkannte, berichtet die Polizei. Die Beamten blieben unverletzt und schrieben abschließend Anzeigen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe