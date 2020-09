Olpe: Betrunkener spuckt im Supermarkt auf Obst und Gemüse

Olpe. Der 45-Jährige hielt sich trotz Hausverbots in dem Supermarkt in Olpe auf. Die Waren im Wert von 400 Euro mussten vernichtet werden.

Ein stark alkoholisierter, 45-jähriger Mann musste am Samstag gegen 12 Uhr in Polizeigewahrsam genommen werden. Er hielt sich trotz Hausverbots in einem Verbrauchermarkt in der Martinstraße in Olpe auf und spuckte auf die Waren in der Obst- und Gemüseabteilung.

Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann uneinsichtig und unkooperativ gewesen. Da die Beamten aufgrund seiner starken Alkoholisierung keine Besserung seines Verhaltens erwarteten, nahmen sie ihn für den Rest des Tages in Gewahrsam. Die angespuckte Ware im Wert von 400 Euro musste vernichtet werden.

Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch wurde gefertigt.