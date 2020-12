Olpe: Bewohner erwischen Täter bei versuchtem Einbruch

Olpe. Einbrecher wollten in Olpe eine Balkontür aufheben. Was sie nicht wussten: Die Bewohner waren zu Hause. Die Täter konnten allerdings flüchten.

Auf frischer Tat haben Wohnungseigentümer unbekannte Täter bei einem versuchten Einbruch in ihr Haus in der Günsestraße in Olpe ertappt: Gegen 10.15 Uhr saß die Bewohnerin am Wohnzimmertisch und vernahm ein Hämmern gegen die Balkontür. Als sie nachsah, woher das Geräusch kam, erblickte sie einen Unbekannten, der vor der Tür kniete und augenscheinlich versuchte, die Tür zu öffnen. Er flüchtete beim Anblick der Anwohnerin sofort.

Die Geschädigte erblickte noch einen weiteren Mann, der ihren Angaben nach „Schmiere“ stand. Die beiden flüchteten in unbekannte Richtung. Die Bewohnerin konnte lediglich angeben, dass die Männer dunkel gekleidet waren und einer von ihnen einen grau-melierten Bart hatte. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verblieb erfolglos. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.