Die Gemischten Stimmen BIGGEsang laden ein in die Olper Marienkirche.

„Klasse“, „Gänsehaut bis in die Fußspitzen“, „Ungewöhnlich und ganz besonders“, so lauteten die Reaktionen der Besucher des letztjährigen Benefiz-Konzertes von „BIGGEsang & Friends“ in der Aula der Gesamtschule Wenden. Am Sonntag, 3. Dezember, steht um 17 Uhr nun das diesjährige Konzert in der Marienkirche in Olpe an.

„Die Zuhörer dürfen gespannt sein.“ so die Organisatoren aus den Reihen des Chorvorstands. „In diesem Jahr bieten wir jungen Talenten aus der heimischen Region eine Plattform, ihr Können zu präsentieren. Neben den Gemischten Stimmen BIGGEsang treten junge Sängerinnen und Sänger solistisch, im Duett und in Ensembles auf die Bühne und bringen ihre geistlichen und adventlichen Vorträge zu Gehör. Darüber hinaus ist auch das in unserer Region gut bekannte a capella-Ensemble „Fiven“ am ersten Adventssonntag in der Marienkirche zu hören.“

EU-Fördergeld hilft

„Wir freuen uns einmal mehr“ so die Vertreter des gastgebenden Chores weiter, „dass Kulturveranstaltungen dieser Art durch Mittel des EU Förderprogramms Leader gefördert werden und Vereinen so die Möglichkeit gegeben wird, die heimische Kulturlandschaft nachhaltig zu bereichern und gleichermaßen Gutes zu tun.“ Das Konzertprogramm ist vielfältig und abwechslungsreich.

Eintritt frei - Erlös für „Kompetenz gegen Brustkrebs“

BIGGEsang-Chorleiter Volker Arns freut sich auf einen spannenden Konzertabend. Foto: Josef Schmidt / WP

Spätestens bei dem von allen Akteuren gemeinsam präsentierten Schlusslied – „Ich glaube“ von Udo Jürgens – in einem Arrangement von Christoph Ohm – dürften Gänsehautmomente garantiert sein. Sämtliche Konzertteilnehmer werden bestens vorbereitet von Volker Arns, dem die musikalische Gesamtleitung des Konzertes obliegt. Alle Sängerinnen und Sänger bereiten sich mit intensiven Proben auf den ersten Adventssonntag vor und freuen sich, die Marienkirche für die gute Sache mit schönen Klängen zu füllen.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Der Erlös, der aus freiwilligen Spenden des Benefizkonzertes zustande kommt, kommt der ALS-Stiftung „Sternenlicht“ und dem Verein „Kompetenz gegen Brustkrebs e.V.“ Olpe zugute.

