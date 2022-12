Olpe: Böse Betrugsmasche - Bankmitarbeiter rettet 62-Jährige

Olpe. Fast wäre eine 62-Jährige in Olpe Opfer eines Trickbetrugs geworden - und hätte viel Geld verloren. Doch ein Bankmitarbeiter wurde aufmerksam.

Am Freitag (23. Dezember) hat eine 62-Jährige bei der Polizei in Olpe Anzeige erstattet, weil sie beinahe Opfer eines Trickbetrugs über einen SMS-Nachrichtendienst geworden wäre. Dabei gab sie an, dass sie eine Nachricht von einer unbekannten Nummer erhalten habe. Der Absender war angebliche ihre Tochter, die eine neue Handynummer hatte. In der Nachricht bat sie um Geld, um dringend zu zahlende Rechnungen zu begleichen. Daraufhin überwies die Mutter das Geld an die ihr übermittelte Bankverbindung. Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter wurde auf die hohen Überweisungsbeträge aufmerksam und erkundigte sich telefonisch nach der Richtigkeit der Überweisungen. Dabei fiel auf, dass es sich bei der angeblichen Tochter um eine Betrügerin handelte.

+++Lesen Sie hier: Lkw-Fahrer gestrandet - „Da kann man das Heimweh fühlen“ +++

Die Überweisung konnte gestoppt werden, sodass kein Vermögensschaden entstand. Da jeden Tag zahlreiche Menschen Opfer von dieser und ähnlichen Betrugsmaschen werden, weist die Polizei ausdrücklich daraufhin, misstrauisch zu sein, wenn Familienangehörige sie unter einer nicht bekannten Nummer kontaktieren und um Geld bitten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe