Olpe: Brand bei Thyssen Krupp schnell unter Kontrolle

Zu einem Brand in der Filteranlage wurde die Feuerwehr zur Firma Thyssen Krupp nach Olpe-Lütringhausen gerufen.

Lütringhausen. Die Feuerwehr Olpe hatte den Brand in Lütringhausen schnell unter Kontrolle. Rund 100 Mitarbeiter konnten die Halle rechtzeitig verlassen.

Die Feuerwehr Olpe war heute Morgen mit rund 45 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen zu einem Industriebrand zur Firma ThyssenKrupp nach Olpe-Lüttringhausen gerufen worden. Laut Feuerwehr-Pressesprecher Martin Lauer kam es durch einen technischen Defekt an einer der Absauganlagen zu einem Feuer.

100 Mitarbeiter konnten die Halle schnell verlassen

Unter Atemschutz wurde mit CO2-Löschern in einem Innenangriff das Feuer versucht zu ersticken. An einer weiteren Stelle brannte sich das Feuer jedoch durch und musste mit einem Schaumangriff abgelöscht werden. Rund 100 Mitarbeiter der Firma hatten die Halle und weitere Räume sehr schnell verlassen und sich an einem der Sammelplätze eingefunden. Verletzt wurde bei dem Feuereinsatz niemand.

Im Anschluss an die Löscharbeiten der Feuerwehr wurde eine Fachfirma von ThyssenKrupp beauftragt, über Löcher in den Absaugrohren und mittels weiteren CO2-Löschern mögliche Feuernester zu ersticken. Die Durchfahrtsstraße in Lütringhausen war während des Feuerwehreinsatzes für über eineinhalb Stunden gesperrt worden.