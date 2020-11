„Ich denke, Sie werden einiges in den nächsten Jahren erleben, was Sie nicht vergessen werden“, sagte Klaus Peter Langner zu Beginn der konstituierenden Ratssitzung der Stadt Olpe mit Blick auf die vielen bekannten aber auch neuen Ratsmitglieder, die sich in der Stadthalle einfanden. Doch zunächst hatte der Altersvorsitzende die Ehre, den Bürgermeister der Stadt Olpe, Peter Weber, im feierlichen Rahmen zu vereidigen und erneut in sein Amt einzuführen. „Ich freue mich und ich bin dankbar dafür, dass mich die Bürgerinnen und Bürger der Kreisstadt Olpe erneut zum Bürgermeister gewählt haben“, sagte Peter Weber. „Es ist mir eine Ehre und eine Verpflichtung zugleich, mich weiterhin mit ganzer Kraft zum Wohl der Stadt Olpe einzusetzen.“

Allen wieder- und neugewählten Stadtverordneten sprach der Bürgermeister seine Gratulation aus. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in den nächsten fünf Jahren und ich hoffe, die Freude ist auf beiden Seiten vorhanden“, so Weber. In der vergangene Wahlperiode habe man bereits sehr viel bewegt, führte der Bürgermeister weiter aus. Es seien einige richtungsweisende Entscheidungen getroffen worden. Und

auch in den kommenden Jahren ständen viele Themen, Diskussionen und Herausforderungen an. Das Aufgabenspektrum sei sehr breit. Die Eindämmung der Corona-Pandemie, die Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen, die Nutzung von digitalen Möglichkeiten in der Bildung, der Bau und die Sanierung von städtischen Gebäuden und die Unterstützung der heimischen Wirtschaft sowie die Aufgaben im Rahmen des Klimaschutzes sind nur einige Beispiele. „Ich wünsche mir, dass wir die Diskussionen in der gleichen Intensität weiterführen“, so Weber. „Der faire Umgang miteinander trotz unterschiedlicher politischer Positionen hat die Arbeit im Rat der Stadt Olpe geprägt. Es war die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Gewählte Stellvertreter

Nach der Einführung und Verpflichtung der Ratsmitglieder stand die Wahl des 1. und 2. stellvertretenden Bürgermeisters auf der Tagesordnung. Bei einer Nein-Stimme und drei Enthaltungen wurden gewählt: Markus Bröcher zum 1. stellvertretenden Bürgermeister gewählt sowie Klaus Peter Langner zum 2. Stellvertreter. Langner hat das Amt bereits in den Jahren 2004 bis 2009 verantwortungsvoll begleitet, Markus Bröcher hat sein Amt seit 2014 inne.

Die Fraktionsvorsitzenden

Die Parteien haben folgende Fraktionsvorsitzende und deren Stellvertreter benannt: CDU: Vorsitzender Carsten-Alexander Sieg, 1. Stellvertreter Markus Arens, 2. Stellvertreter Rüdiger Schnüttgen. Die Grünen: Vorsitzende Zaklina Marjanovic, Stellvertreter Matthias Koch. UCW: Vorsitzender Peter Lubig, Stellvertreter Andreas Zimmermann. SPD: Vorsitzender Volker Reichel, Stellvertreterin Christin-Marie Stamm. FDP: Vorsitzender Andreas Stenzel, Stellvertreter Martin Moseler.

Die Ausschussvorsitzenden

Für den Ausschuss Umwelt, Planen und Bauen ist Rüdiger Schnüttgen als Vorsitzender, 1. Stellvertreter Michael Scheffel und 2. Stellvertreter Jan Weiskirch gewählt worden. Ausschuss Bildung, Soziales und Sport: Hans Nenne (Vorsitzender), Christian Bock (1. Stellvertreter) und Matthias Koch (2. Stellvertreter). Rechnungsprüfungsausschuss: Thomas Primavesi (Vorsitzender), Michael Baumann (1. Stellvertreter) und Marco Kieserling (2. Stellvertreter). Wahlprüfungsausschuss: Klaus-Martin Ohm (Vorsitzender) und Werner Pulte (Stellvertreter).