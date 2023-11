Olpe: Bunter Karneval der BGO – Das sind die neuen Senatoren

Olpe Die Bürgergesellschaft 1898 Olpe hat am Samstag Karneval gefeiert - und gleich zu Beginn das große Geheimnis der neuen Senatoren gelüftet.

Mit einem dreifach donnernden „Panne-Klöpper“ läutete die Bürgergesellschaft 1898 Olpe in Kochs Stadthotel die fünfte Jahreszeit ein. BGO-Präsident Markus Pokoj freute sich, viele Gäste begrüßen zu dürfen, und lüftete gleich zu Anfang das bisher gut behütete Geheimnis: Die neuen Senatoren sind Martina Walter und Daniel Siebert.

Martina Walter (51), verheiratet, wohnhaft in der Kreisstadt, ist als Rechtsanwältin für Familienrecht in der Kanzlei Dietzmann, Hesse, Dr. Buchmann und Partner mbB tätig. Zu ihren Hobbys zählt das Golfen und der Lions Club Olpe am Biggesee, dessen Gründungsmitglied sie ist und in dem sie acht Jahre lang im Vorstand mitwirkte. Zudem engagiert sie sich in der Evangelischen Kirchengemeinde Olpe und ist hier Mitglied des Presbyteriums.

Daniel Siebert (40), verheiratet und wohnhaft im Bergischen Land, ist Inhaber der Martinus Apotheke, der ältesten Apotheke in Olpe, die er 2017 übernahm. Zu seinen Hobbys zählen ebenso das Golfen sowie schnelle Autos mit starken Motoren. Von Vorstandsmitglied und dem ‚Ordensbeauftragten‘ Kevin Sänger erhielten die Senatoren als erste im Saal den neuen Sessionsorden. Der zeigt die „Grünen Funken“, die 2002 und damit vor 22 Jahren oder zweimal elf Jahren von der BGO ins Leben gerufen wurden und aus Tänzerinnen im Alter zwischen 16 und 25 Jahren bestehen. Präsident Pokoj freute sich, mit den „Kleinen Funken“ eine neue Nachwuchsgarde der BGO präsentieren zu dürfen.

Nach dem gemeinsamen Abendessen mussten die neuen Senatoren bei der obligatorischen Senatorentaufe ihren Humor unter Beweis stellen. Auf dem Bürgerball am 27. Januar 2024 erhalten sie dann den Schlag mit der Panne.

