Olpe: Chemische Reaktion auf Firmengelände – Späne brennen

Die Feuerwehr löschte in einem Industriegebiet in Olpe-Friedrichsthal am Freitagabend Aluminiumspäne.

Olpe. Im Industriegebiet in Olpe-Friedrichsthal hatten Jugendliche eine starke Rauchentwicklung beobachtet. Zum Glück war das Feuer schnell gelöscht.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am Freitagabend gegen 19.15 Uhr zu einem so genannten ABC-Einsatz ins Industriegebiet nach Olpe-Friedrichsthal gerufen. Auf einem Firmengelände in der Straße „Im Langen Feld“ war es laut Aussage der Feuerwehr und Polizei zu einer chemischen Reaktion gekommen, in dessen Folge Aluminiumspäne im Außenbereich gebrannt hatten. Einige Jugendliche hatten daraufhin eine starke Rauchentwicklung vom Radweg, der von Saßmicke nach Rüblinghausen führt, gesehen und den Notruf gewählt.

+++ Weitere Nachrichten aus dem Kreis Olpe finden Sie hier +++

Die Feuerwehr aus Olpe und ein Fahrzeug aus Wenden-Gerlingen rückten zur Einsatzstelle aus. Unterstützt von einem Rettungswagen des Regelrettungsdienstes sowie ein Rettungswagen vom Malteser Hilfsdienst. Die Feuerwehr hatte die brennenden Aluspäne schnell abgelöscht. Somit konnte auch ein Teil der rund 40 Einsatzkräfte rasch wieder abrücken. Der Radweg war für die Dauer des Einsatzes von der Polizei gesperrt worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe