Olpe: Club574 weiht Zirkuszelt mit Musik-Festival ein

„Uhlala“ präsentiert beim „Tag am See“ in Olpe sorgsam ausgewählte Klassiker der Rockgeschichte, es darf getanzt werden.

Olpe. Mit drei Konzertabenden weiht der Club574 aus Olpe sein Zirkuszelt ein. Am Ufer des Biggesees spielen lokale und überregional bekannte Bands.

Endlich wieder Livemusik: Der Club 574 präsentiert das Musikfestival „Tag am See“ am Zirkuszelt vom 27. bis 29. August in Kirchesohl am Biggesee auf dem Gelände von Bigge Elements in Olpe. Drei Abende, sieben Bands, mitreißende Livemusik. Alles ehrenamtlich und mit viel Herzblut vom Club574 organisiert.

Dank einer Förderung durch die Leader-Region „Biggeland“, die Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden und die Stadt Olpe konnte der Club574 wie berichtet ein eigenes kleines Zirkuszelt, intern „Clubschlösschen“ genannt, anschaffen, das an dem Festivalwochenende musikalisch eingeweiht wird.

Dazu hat der Club574, so wie er es sehr gerne macht, wieder eine bunte Mischung verschiedener Musikstile von Folk, Indierock, über Rockabilly, Rock bis Jazz zusammengestellt. Zum Zuge kommen sowohl junge Bands als auch etablierte Künstler. Und das alles in wohl einmaliger stimmungsvoller Open-Air-Atmosphäre in unmittelbarer Nähe zum Biggesee.

Freitag: Folk und Rock-Klassiker

Los geht’s am Freitag, 27. August, um 19 Uhr mit „Ticket to Happiness“, die einen Bogen von Folk bis Pop schlagen, stets mit viel Spielfreude und Leidenschaft präsentiert. „Uhlala & the Light Babies“ geben hier ein Heimspiel. Sorgsam ausgewählte Klassiker der Rockgeschichte werden im typischen Uhlala-Soundgewand präsentiert, es darf getanzt werden.

Krachig klingt der Freitag Abend mit „We’ve Got Muscles“ aus. Das Trio präsentiert sein eigenes Sounduniversum mit Post- und Psychodelicrock.

Samstag: Indie und Rockabilly

Am Samstag, 28. August, eröffnen „Crimson Spirit“ aus Olpe den Abend. Die junge Band präsentiert eigene Songs im Alternative-/Modernrockgewand und war bereits mit einigen Bandmitgliedern bei einigen Sessions im Mythos mit dabei.

„Die Kombinaten“ aus Köln präsentieren wunderbaren deutschsprachigen Indierock, wobei stilistisch alle Rockmusikvarianten für die Umsetzung vorhandener Ideen herhalten müssen. Gitarren-Riffs und Lines, mal funky entspannt und mal in zornigem Uptempo, mehrstimmige Vocals und pointierte Texte entwickeln sich zu entscheidenden Markenzeichen der Band. Der „Soundchecker Köln“ schreibt zu ihrem neuen Album „Lautwort“: „Clevere Texte, die auf leidenschaftlich gespielten Rock treffen.“

Die „Honky Tonk Pounders“ lassen den Abend mit feinster Rockabilly-Musik ausklingen: Seit 1996 ist das Trio mit seinem ureigenen Mix aus Rock’n’Roll und Rockabilly unterwegs. Für ihre leidenschaftlichen und schweißtreibenden Auftritte sind die Siegerländer weit über die Grenzen ihrer Heimat hinaus bekannt. Dabei wird die ganze American-Roots-Palette bedient, immer im typischen Pounders-Sound.

Sonntag: Rockiger Jazz

Am Sonntag, 29. August, gibt es von 19 bis 21 Uhr einen jazzigen Abschluss des Festivals mit dem „Angela Puxi Quartet“. Angela Puxi am Saxofon hat ihre eigene Stimme gefunden und weiß die Besucher mit auf eine musikalische Reise zu nehmen, die geprägt ist von frühen Jazzrock-Einflüssen und Musik ihrer Heimat Sardinien. Ihre Engagements führten sie bisher mehrfach durch ganz Europa, nach China, in die USA, nach Israel und in die Schweiz. Eine Tour durch Riesenarenen unternahm sie mit dem weltweit angesagten Schweizer Duo Yello. Also von der Lanxess-Arena direkt ins gemütliche Clubschlösschen.

Vorverkauf für „Tag am See“ läuft

Da das Kartenkontingent begrenzt ist, empfiehlt der Club den Kartenerwerb im Vorverkauf bei Olpe aktiv, bei der Sparkasse Olpe sowie bei wir-lieben-tickets.de. Eine Abendkasse wird es ebenfalls geben.

Mit einem Besuch des Festivals unterstützt man nebenbei auch die emsige heimische Musik- und Kulturszene und sorgt vielleicht dafür, dass solche Events öfter angeboten werden.

Auf dem Veranstaltungsgelände gelten die bekannten 3G-Regeln. Weitere Infos auf der Homepage des Clubs574: www.club574.de.

