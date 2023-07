Olpe: Dach eines Cabrios aufgeschlitzt – Polizei sucht Täter

Olpe. Täter haben die Seitenscheiben eines Cabrios in Olpe eingeschlagen und das Dach aufgeschlitzt. Danach wurde das Auto durchwühlt.

Ein oder mehrere unbekannte Täter schlugen zwei Seitenscheiben an einem Pkw in der Franziskanerstraße ein. Das Cabrio vom Typ Smart war dort am Montag (24.07.2023) zwischen 14.20 Uhr und 18.05 Uhr abgestellt worden. Da auch das Dach des Cabrios aufgeschlitzt wurde, entstand schließlich ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Obwohl das Auto offensichtlich durchwühlt wurde, fiel den Tätern keine Beute in die Hände.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

