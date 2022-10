Olpe: Das gab´s noch nie: Gesamter DLRG-Bezirk am Biggesee

Sondern/Kreis Olpe. Zum Besuch der Crew 75, Legenden der DLRG in Deutschland, zeigt der DLRG-Bezirk Südsauerland am Biggesee seine gesamte Schlagkraft..

Der eine oder andere Bürger wird sich vielleicht gefragt haben, was sich hinter der Gruppe verbirgt, die vergangenen Samstagnachmittag mit dem Biggolino zur Waldenburger Bucht fuhr und dann auf der Weißen Flotte über den Biggesee fuhren: blaue Jacketts, blau-rot gestreifte Krawatten und auf dem Kopf eine Kappe mit dem Schriftzug „CREW 75“.

Tatsächlich war es ganz hoher Besuch. Viele der CREW 75-Mitglieder sind hochdekoriert – unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz – für ihr außergewöhnliches Engagement in der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Einmal im Jahr unternehmen sie eine Reise und die führte jetzt zum ersten Mal überhaupt ins Sauerland. Der Grund: Zur CREW 75 gehören auch Michael Arens und Rüdiger Siebers von der DLRG Lennestadt. Arens, 48 Jahre alt, und Siebers, Jahrgang 1980, wurden vor vier Jahren in die CREW 75 berufen.

Bei der CREW 75 handelt es sich um eine Arbeitsgemeinschaft ehemaliger und aktiver Wachdienstleiter an der deutschen Nord- und Ostseeküste. Sie entstand 1975 aus einem Lehrgang für die Bootsführerscheine Binnengewässer und Seeschifffahrtsstraßen. Die Mitglieder kommen aus der ganzen Republik. Aus dem Süden, Westen, Osten und aus dem Norden. So wie der CREW 75-Kapitän Dietmar Frohberg aus Fehmarn, der maßgeblich an der Entwicklung des Rettungswachdienstes an Ost- und Nordsee beteiligt war. Er war 1974 der erste hauptamtliche Einsatzleiter des Zentralen Wasserrettungsdienstes (ZWRD) überhaupt, dessen Geschichte 1964 in Schleswig-Holstein begann. Das Ziel: die Koordinierung der Einsatzkräfte für die gesamte deutsche Küste, um Leben zu retten.

Hoher Besuch: Die CREW 75 - viele der Mitglieder sind hochdekoriert für ihr außergewöhnliches Engagement in der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) - war zum ersten Mal am Biggesee. Foto: Birgit Engel

Deutschland hat eine Küstenlänge von rund 2400 Kilometern, jährlich sind hier über 5000 ehrenamtliche Rettungskräfte im Dienst. Auch aus dem Sauerland. Neben der stellvertretenden Landrätin Sandra Ohm freute sich Peter Lubig, Leiter des DLRG-Bezirks Südsauerland, die CREW 75 begrüßen zu können. „DLRG-Geist, Kameradschaft und Geselligkeit spielen bei euch und in der gesamten DLRG eine große Rolle“, lobte Lubig die Vorbildfunktion der CREW 75. „Dafür ist euch die DLRG zu großem Dank verpflichtet.“

Peter Enders, Vorsitzender des Wassersportvereins Biggesee (WSVB), betonte das gute Miteinander am Biggesee und wie unverzichtbar das Engagement der DLRG ist. „Ohne sie wäre keine Segelausbildung möglich. Ohne sie könnten keine Regatten stattfinden. Ohne sie hätten die vielen Touristen, die im Sommer als Schwimmer, Paddler und Schlauchboot-Kapitäne unterwegs sind, keine Sicherheit.“

2100 Mitglieder im DLRG-Bezirk

Rund 2100 Mitglieder hat die DLRG im Bezirk Südsauerland. Mit ihren Rettungsschwimmern, Bootsführern, Tauchern und Strömungsrettern ist sie überregional sowie im Katastrophenschutz des Kreises Olpe im Einsatz und versieht an jedem Wochenende im Sommer an insgesamt vier Wachstationen am Biggesee ihren Dienst. Die Einsatzleitwagen, die Mannschaftstransportwagen, die Gerätewagen und Boote sowie alle weiteren Spezialfahrzeuge und sämtliche Rettungsmittel waren am Samstagnachmittag im WSVB ausgestellt. „Das ist Wahnsinn. Sämtliches Material und Equipment eines ganzen Bezirks zusammen zu sehen, hat die CREW 75 noch nicht erlebt“, freute sich Michael Arens, die Leistungsfähigkeit der hiesigen DLRG präsentieren zu können. „Ich bin froh und dankbar über die Unterstützung unserer Mitglieder aus allen Ortsgruppen.“

Sämtliche Rettungsmittel der DLRG Bezirk Südsauerland waren am Samstag auf dem Gelände des WSVB ausgestellt. Hier ein Blick auf die Boote. Foto: Birgit Engel

Glücklich war Arens auch darüber, dass er den Gästen aus ganz Deutschland den Biggesee zeigen konnte. „Der See ist schon aus DLRG-Sicht eine echte Hausnummer und Herausforderung“, so Arens mit Blick auf die Maße. Immerhin gehört er zu den größten Stauseen Deutschlands und hat bei Vollstau eine Tiefe von bis zu 52 Metern. Die Gäste ihrerseits sparten nicht mit Anerkennung: „Mehr als ein Sauerländer kann der Mensch nicht werden.“

