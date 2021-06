Olpe: Das ist das Konzept für das neue Museum

Der alte Bahnhof in Olpe.

Olpe. Die Stadt Olpe soll ein Museum bekommen. Jetzt gibt es ein Konzept mit Blick auf die Konzeption. Wann wohl die Bauphase starten soll?

Es soll ein Ort der Kultur und der Begegnung werden: das Museum der Stadt Olpe. Schon längst ist im Zuge des Architektenwettbewerbes für das geplante neue Bürgerhaus bekannt, dass das Museum seinen Platz nach derzeitigem Stand in dem alten Bahnhof finden soll (unsere Zeitung berichtete). Um herauszufinden, welches Museum die Stadt Olpe wirklich braucht, hat ein Büro für Ausstellungsgestaltung das Gespräch gesucht – und zwar mit dem Museum.

Zur Erinnerung: Beim Architektenwettbewerb rund um das neue Bürgerhaus/Rathaus in Olpe hatte die BKS Architekten GmbH aus Lübbecke gewonnen. Der Entwurf sieht vor, aus dem alten Bahnhofsgebäude ein Museum zu machen. Das ist auch weiterhin aktuell, sagt Bürgermeister Peter Weber auf Anfrage unserer Zeitung. „Dass der Bahnhof erhalten bleibt, ist sicher. Der gehört zum Entwurf dazu. Das dürfte unstrittig sein“, sagt er. „Aber wie genau das aussehen wird, da gibt es noch keine finale Bauzeichnung zu.“ Für die endgültige Gestaltung des Museums/Bürgerhauses stehen jetzt weiteren Gespräche an, führt der Bürgermeister aus. In dem Zusammenhang werde mit sicherlich noch die ein oder andere Frage diskutiert. Ob die Unterbringung im alten Bahnhof noch mal infrage gestellt werde, werde sich zeigen. „Aktuell gibt es die Diskussion aber nicht“, sagt Peter Weber.

+++ Weitere Nachrichten aus Olpe lesen Sie hier +++

Das neue Museum soll sowohl eine Fläche für eine Dauerausstellung als auch Platz für Wechselausstellungen bekommen. Und zwar jeweils 200 Quadratmeter. Außerdem: Ein Arbeits- und Werkraum sowie ein Lager für Museumspädagogik und ein Büro für Verwaltung/Leitung. Das Raumnutzungskonzept mit Museums-Konzeptskizze hat das Büro Schwerdtfeger & Vogt aus Münster bereits Anfang 2020 erstellt – und entsprechend in der Sitzung des Arbeitskreises „Museum“ vorgestellt. Jetzt im zweiten Schritt geht es um erste Details. Das heißt, die gestalterisch-konzeptionelle Grundidee für die weitere Ausarbeitung einer Museumskonzeption wurde formuliert. Ziel soll es sein, einen Ort der Kultur zu schaffen, dessen Basisaufgabe ist, Stadtgeschichte zu vermitteln. Weiterhin soll es ein aktiver Ort sein, mit wechselnden Ausstellungen (historisch, Gegenwart, Zukunft), Vorträgen, Lesungen, Führungen und Exkursionen.

100 Millionen Menschen in den Museen

Aber was für ein Museum braucht die Stadt Olpe eigentlich? Dazu hat Schwerdtfeger & Vogt ein Selbstgespräch zwischen der Stadt Olpe und ihrem zukünftigen Museum formuliert. „Braucht Olpe ein Museum?“, fragt die Stadt Olpe darin. „Selbstverständlich, wer annähernd 710 Jahre auf dem Buckel hat, der ist wirklich museumsreif“, antwortet das Museum. Ein paar Fakten bringt das Museum im Gespräch auch mit. Nämlich, dass Jahr für Jahr über 100 Millionen Menschen die Museen in Deutschland besuchen. Das mache deutlich, dass Museen sehr erfolgreiche Institutionen sind. Und eine der wichtigsten Fragen: „Ist es denn überhaupt eine gute Idee, das Museum im Rathaus unterzubringen?“. Das Museum zeigt sich überzeugt: „Ich finde gerade das einen ganz wunderbaren Gedanken, weil damit das Museum zugleich gewissermaßen im Herzen der Stadt verankert ist.“

Die Schwerpunkte des neuen Museums sollen künftig beim Ausstellen und Vermitteln liegen. Bürgermeister Weber findet die Museumskonzeption schlüssig. „Das ist ein Konzept, das im Arbeitskreis Zustimmung gefunden hat“, sagt er. „Auf dessen Basis können wir jetzt gut weiterarbeiten.“ Zu den nächsten Schritten gehörten unter anderem die Erstellung eines Finanzplans (für den laufenden Betrieb), ein Konzept und eine Planung für Veranstaltungen während des laufenden Betriebs sowie die Erfassung und Analyse der bestehenden Sammlung. Weiterhin wird es darum gehen, personellen Ressourcen für die Museumsleitung und -verwaltung bereitzustellen – und einen Namen zu finden, vielleicht im Rahmen einer Öffentlichkeits-Kampagne. Ein erster Bauzeitplan sieht vor, dass die Bauphase – nach aktuellem Stand – 2024/2025 erfolgen soll.

Täglich wissen, was im Kreis Olpe passiert: Hier kostenlos für den WP-Olpe-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe