Olpe: Das Weihnachtswunderland braucht ein neues Zuhause

Olpe. Das Team vom Weihnachtswunderland braucht einen neuen Raum für die Sammelstelle. Und das möglichst bald.

Jedes Jahr sammeln Silvia Volpert und etliche ehrenamtliche Helfer Weihnachtspäckchen für hilfsbedürftige Kinder – jedes Jahr stapeln sich die bunten Schuhkartons in der Sammelstelle in einem Raum im Nebengebäude des Städtischen Gymnasiums. Doch damit ist jetzt Schluss. Das Weihnachtswunderland muss die Räumlichkeiten verlassen. „Hier kommt wieder ein Klassenraum rein“, sagt Volpert. „Wir brauchen ein neues Zuhause.“

In den letzten Jahren gewachsen

Zum 30. April muss das Team den Raum geräumt haben. Das Weihnachtswunderland braucht – im Idealfall das ganze Jahr über – einen festen Raum. Aber vor allem in der Zeit ab August bis Dezember muss eine

Anlaufstelle her, wo die ganzen Päckchen gesammelt und später mit den Transportern nach Rumänien, Bosnien und Herzegowina sowie in die Ukraine geschickt werden. „Wir brauchen Platz“, sagen auch Sabine Leber und Beate Schröder. „Wir sind in den letzten Jahren ja auch gewachsen.“

Das heißt: Zu klein darf der Raum nicht sein. Das Team wünscht sich um die 60 Quadratmeter, ebenerdig (wegen der Transporter), zentral in Olpe gelegen – und kostenlos. Eben weil es sich um eine ehrenamtliche Aktion handelt. „Wir hätten kein Geld, um den Raum zu finanzieren“, sagt Silvia Volpert.

Wer das Team vom Weihnachtswunderland unterstützen möchte, kann sich bei Silvia Volpert unter 0151/1061 2866 melden.

