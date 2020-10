Olpe: Der historische Weihnachtsmarkt fällt aus

Olpe. Olpe Aktiv wird den für die Adventswochenenden, 5. und 6. Dezember sowie 12. und 13. Dezember geplanten Weihnachtsmarkt nicht durchführen.

Was lange befürchtet wurde, ist nun eingetroffen. Der Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V. kann den Historischen Weihnachtsmarkt an den ersten beiden Adventswochenenden in diesem Jahr nicht durchführen.

In den vergangenen Wochen hat Olpe Aktiv in engem Austausch mit den Ordnungsbehörden ein umfangreiches Hygiene- und Infektionsschutzkonzept für einen möglichen Weihnachtsmarkt erarbeitet. Die aktuelle dramatische Entwicklung hat jetzt die Situation völlig verändert.

„Es ist schade, da doch der Olper Weihnachtsmarkt mit den vielen Vereinen und der weihnachtlichen Stimmung sehr beliebt ist, aber die Gesundheit der Menschen hat absolute Priorität.“, er-läutert Klarissa Hoffmann, Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins.

Kleine Aktionen in Planung

Das Team arbeitet derzeit weiter daran, alternativ kleinere Aktionen für die Olper Bürgerinnen und Bürger und für Gäste in Olpe in der Adventszeit anzubieten.

„Natürlich fangen wir damit nicht erst jetzt an. Wir haben in den vergangenen Wochen stets an

Alternativen überlegt. Aber die Situation ist derartig dynamisch, dass es wenig Sinn macht, heu-te schon mit der Umsetzung konkreter Aktionen zu beginnen, wenn nicht klar ist, ob diese nächste Woche überhaupt noch möglich sind“, betont Klarissa Hoffmann.

Die Illumination von Sehenswürdigkeiten einer Stadt ist ein echter Trend und in den vergangenen Monaten bereits von verschiedensten Städten inszeniert worden. Gerade in der dunklen Jahreszeit, ist die Wirkung stimmungsvoll und emotional. Eigentlich sollte diese Aktion in diesem Jahr nur ein kleines Highlight zur Umrahmung des Weihnachtsmarktes werden. Nun plant Olpe Aktiv die Illumination stärker in den Fokus zu rücken. In dieser schwierigen Zeit sollen aber auch Lichter in unseren Dörfer strahlen. Dafür werden wir in den kommenden Tagen die Ortsvorsteher angesprochen um besondere „Highlights“ zur besinnlichen Vorweihnachtszeit in den Dörfern zu schaffen, so die Idee.

Bislang keine Geschäftsschließungen in Olpe

„Im Frühjahr und zu Beginn des Sommers haben die Olper Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister bewiesen, wie spontan, kreativ und innovativ sie in der Krise agieren.

Dies hat dazu beigetragen, dass Olpe sich bisher noch gut in den schwierigen Monate geschlagen hat und es noch keine Geschäftsschließungen gibt.“, hebt der 1. Vorsitzende, Peter Enders, zufrieden hervor.

Besonders haben sich die Betriebe gefreut, dass es in Olpe und im Umland viele treue Kunden gibt, die froh sind, in einer attraktiven Einkaufsstadt mit einer tollen Gastronomie leben zu können.

Und genau daran knüpft der Stadtmarketingverein nun an. „Wir werden in den kommenden Wo-chen wahrscheinlich mehrfach mit unseren Mitgliedern in Kontakt treten, um stets angepasst an die neuesten Entwicklungen und Vorgaben in der Adventszeit kreative Aktionen umzusetzen. Hier zählt jeder einzelne Mitwirkende und wir freuen uns sehr über eine rege Zusammenarbeit.“, so Klarissa Hoffmann.

Erst vor wenigen Wochen, zu den Aktionstagen „Heimat shoppen“ der IHK, haben der Olper Ein-zelhandel, die Olper Gastronomie und auch Dienstleister gezeigt, was für einen differenzierten und gesunden Mix an Angeboten die Kreisstadt am Biggesee präsentieren kann. Durch gezielte Marketingmaßnahmen und Aktionen soll das nun auch in der Vorweihnachtszeit wieder ins Bewusstsein gerufen werden und die Menschen zum Weihnachtseinkauf in die Stadt locken.